Vadillo: "En cuanto salió la opción del Espanyol, no me lo pensé"

El extremo del Espanyol Álvaro Vadillo, cedido por el Celta hasta el final de temporada, afirmó este martes en su presentación como nuevo jugador blanquiazul que "en cuanto salió la opción" de recalar en el cuadro catalán, no se lo pensó.

Vadillo confesó que en pretemporada vivió una situación "inexplicable", ya que firmó por el Celta, pero no disputó ni un minuto.

"Fue difícil. En cuanto vi lo que pasaba en Vigo hablé con mi agente. Lo que quiero es demostrar que soy válido y poder disfrutar", señaló.

Por otra parte, el futbolista explicó su experiencia en los ascenso que vivió con Betis, Huesca y Granada. "La humildad y la tranquilidad es lo que saqué en común. Sabemos la camiseta que representamos, pero también que esto es largo y todos tenemos los pies en el suelo", aseveró.

En este sentido, Vadillo subrayó la prudencia que debe tener el cuadro blanquiazul pese a las constantes etiquetas de favoritos que les colocan los rivales. "En mi experiencia, en cuanto sacas un poco el pecho, cualquiera te da una hostia", comentó el futbolista en la rueda de prensa.

El centrocampista, de todos modos, comentó que no se siente un "talismán" para la plantilla. "No me considero eso. Al final, esto es un juego de equipo y si ascendemos, lo haremos todos", analizó.

Finalmente, Vadillo valoró la situación de su compañero Nico Melamed, una de las sensaciones de la plantilla por su calidad y juventud: "Le veo centrado y es muy humilde. Mi consejo es que se aísle del ruido y que disfrute del momento".