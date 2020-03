La UFEC ofereix un xat mèdic 24 hores gratuït pels seus federats

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya UFEC ofereix als seus federats de forma gratuïta un xat mèdic de 24 hores mentres duri l'estat d'alarma. La iniciativa ha sorgit de l'acord entre la corredoria d'assegurances de la UFEC i Mutuacat. Se'n podran beneficiar els més de 600.000 federats de la Unió.

Es tracta d'una aplicació informàtica que posa a disposició de totes les persones federades l’accés a una plataforma mèdica on poden fer consultes les 24 hores del dia. Tindran a la teva disposició nutricionistes, entrenadors personals, psicòlegs i altres professionals. Assegura la nota de la UFEC que els usuaris podran obtenir resposta immediata: "els metges respondran les teves consultes en menys de 2 minuts, quan vulguis i on vulguis".

També oferirà la possibilitat de realitzar consultes il·limitades i compartir amb els metges documents per aconseguir el millor diagnòstic "comparteix amb el metge fotos, vídeos, analítiques, proves i tot allò que creguis convenient per resoldre els teus dubtes".

Per gaudir d'aquest servei que ofereix la UFEC als seus federats cal descarregar l'aplicació Salutcat i accedir-hi amb el número de telèfon personal i el número de DNI. Trobaran tota la informació a la web de la Mútua https://www.mutuacat.cat/

Nou servei de @UFECcat per a tots els federats esportius de Catalunya. Xat mèdic, per consultes generals, gratuït durant el període d'Estat d'Alarma. #joemquedoacasa @mutuacat https://t.co/TAtGinnQRL — FCEDF (@fcedf_) March 24, 2020

En aquest context, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya elaborarà un informe sobre l’impacte econòmic en el sector esportiu, treballa per minimitzar els efectes del coronavirus en els llocs de treball i està assessorant les entitats esportives en l’àmbit laboral i jurídic.



Pel que fa als efectes socials i econòmics d’aquesta crisi, la UFEC treballa amb la consultora PricewaterhouseCoopers en un informe sobre l’impacte directe en el món de l’esport. Per desenvolupar-lo, s’efectuarà una recollida de dades a federacions i a una mostra de clubs i entitats en dos moments. La primera es realitzarà a mitjans de la setmana vinent i, la segona, a un mes vista.

Ara s’estan dissenyant els indicadors que formaran part de l’informe, entre els quals hi ha l’efecte de la cancel·lació de competicions, la pèrdua d’ingressos (abonats, socis, patrocinadors) o l’afectació en l’àmbit laboral per llocs de treball suspesos i/o eliminats, entre altres. “L’objectiu és doble: tenir eines per demanar ajudes per superar la situació actual, però també ajudar a preparar-se millor per a situacions semblants en futures crisis”, explica Gerard Esteva, president de la UFEC.