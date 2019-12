Tsunami Democràtic anuncia que la seva intenció no és bloquejar ni susprendre el Barça-Madrid

Al programa Esports Cope de divendres amb Joan Batllori i tot l'equip hem ecoltat en directe la roda de premsa de l'entrenador blaugrana Ernesto Valverde en la prèvia del partit contra la Real Sociedad, on el tècnic ha intentat esquivar totes les preguntes sobre la seguretat al clàssic.

��️ Valverde: "Intentaremos no hacer mucho ruido, salir al campo y jugar. No hay que gastar tantas preguntas con el clásico, que sino el miércoles no tendremos de qué hablar" #fcblive