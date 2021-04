El tropiezo del Almería acerca al Espanyol a Primera

El tropiezo del Almería, que no pudo pasar este domingo del empate (1-1) en su visita al campo del Mirandés, permitió al Espanyol dar un nuevo paso hacia un ascenso del que ya sólo separan dos triunfos al conjunto “perico”.

Si el conjunto catalán parece embalado hacia LaLiga Santander, como demostró con el contundente triunfo (4-0) del sábado sobre Las Palmas, el equipo andaluz parece condenado a buscar el ascenso en la promoción.

De nada le sirvió al técnico portugués Jose Gomes el cambio de dibujo que realizó en su visita a Anduva, donde el Almería trató de reforzar su defensa con la presencia de tres centrales.

Una variante que no impidió que el Mirandés se adelantase a los once minutos de juego en el marcador con un gol de Juan Berrocal, que no desaprovechó el error en las marcas de la zaga visitante para firmar el 1-0.

Todo un varapalo para el conjunto andaluz al que sólo le servía la victoria para poder seguir soñando con la posibilidad de alcanzar una de las dos plazas de ascenso directo.

Un sueño al que el Almería pareció aferrarse con el gol del empate de José Corpas, que estableció a los 37 minutos el 1-1 al transformar un penalti señalado tras unas polémicas manos de Pablo Martínez en el interior del área.

Sin embargo, el Almería, pese a la dosis de mordiente que le aportaron las salidas de José Carlos Lazo y Juan Villar, no pudo lograr el triunfo, teniéndose que conformar con una igualada (1-1), que deja a los “indálicos”, terceros clasificados, a doce puntos del Espanyol.

Aunque la preocupación del Almería ya no parece estar por delante, sino por detrás, donde cada vez siente más cerca la presencia de un Leganés, que se situó a tan sólo un punto de los andaluces, tras imponerse este domingo por 1-2 al Alcorcón.

Un duelo madrileño marcado por la intensa lluvia que cayó sobre el estadio de Santo Domingo y en el que el Leganés tuvo que reponerse al buen arranque de partido de los locales, que a los nueve minutos de juego ya figuraban por delante en el marcador.

Pero ni el tanto del nigeriano Kelechi Nwakali, que transformó a los nueve minutos un penalti cometido sobre Xisco Jiménez, impidió el triunfo del Leganés, que condicionado por su situación clasificatoria se dedicó desde entonces a tratar de guardar su ventaja en el marcador.

Un paso atrás que el Leganés no desaprovechó para primero igualar la contienda (1-1) con un gol del japonés Gaku Shibasaki a falta de un minuto para llegar al descanso y posteriormente dar definitivamente la vuelta al marcador con el gol de José Arnáiz al cuarto de hora del inicio del segundo tiempo.

Dos goles que permitieron al Leganés, que llegaba a la cita tras encadenar dos jornadas consecutivas sin conocer la victoria, meterse de lleno en la pelea por la tercera plaza, que otorga la ventaja de campo en las eliminatorias de promoción.

Eliminatoria de ascenso a las que se postula con fuerza un Girona que se situó, en espera del encuentro que enfrentará este lunes al Rayo Vallecano con el Albacete, a tan sólo un punto de las plazas de promoción, tras imponerse este domingo por 0-1 en su visita al campo del Oviedo.

Un solitario tanto del panameño Yoel Bárcenas, exjugador del Oviedo, que unos minutos antes ya lo había intentado con un potente disparo desde la frontal del área, permitió al Girona hacerse con los tres puntos en juego.

Y eso que el conjunto local, que mejoró notablemente con la entrada de Rodri, dispuso de alguna que otra ocasión para igualar la contienda, pero careció del acierto necesario para lograr el empate.

Por su parte, el Tenerife deberá seguir esperando para certificar la permanencia tras empatar este domingo 1-1 en casa con el Castellón, en un encuentro en el que los insulares, que jugaron con un hombre menos durante más de sesente minutos, desperdiciaron un penalti a falta de diecisiete minutos para la conclusión para alzarse con la victoria.

Nono desaprovechó a los 73 minutos la posibilidad de otorgar los tres puntos en juego al conjunto insular, tras ver como su lanzamiento desde los once metros era detenido por el guardameta visitante Óscar Whalley.

Un falló que propició una igualada que deja al Tenerife, undécimo, con una ventaja de nueve puntos sobre la zona de descenso, de la que el Castellón se distancia ya en cuatro puntos, tras el empate logrado en el Heliodoro Rodríguez López.