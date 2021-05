Trobada entre Koeman, Laporta i Rafa Yuste al restaurant Via Veneto

Aquest dijous us expliquem en directe on s'estan reunint Ronald Koeman, Joan Laporta i Rafa Yuste per analitzar la delicada situació del Barça en els últims partits de Lliga i la contunuïtat del tècnic holandés a la banqueta blaugrana.

Anem cap a Vigo per saludar Denis Suárez, que diumenge tornarà al Camp Nou amb el Celta en un moment dolç pel migcampista gallec que va comnpartir vestidor amb Maessi, Busquets, Alba i altres jugadors de l'actual plantilla.

Debatem si Koeman és el millor entrenador pel futur del Barça amb Dani Senabre i Junior Minguella, convençut que "cap entrenador ho farà millor que Koeman amb aquesta plantilla".

