Tornen Sergio Busquets i Jordi Alba pendents de la rebaixa salarial

Ronald Koeman ja té a la seva disposició a pràcticament tots els internacionals. Després de l’arribada de d’Araujo dilluns, els dos pròxims en incorporar-se a l’equip seran els internacionals espanyols Sergio Busquets i Jordi Alba.

En principi passaran les corresponents proves físiques i mèdiques aquest dimarts a la Ciutat Esportiva i podrien sumar-se a la sessió d’aquesta tarda amb el grup.

Busquets i Alba estaran presents al stage de pretemporada a Alemanya, on els blaugranes disputaran el tercer amistós el dissabte 31 contra el Stuttgart a partir de les 18:00 hores. L'equip també jugarà dimecres 4 d'agost contra el Red Bull Salzburg a Àustria.

Busquets i Alba són dos dels pesos pesants de la plantilla amb qui el club intenta negociar una rebaixa salarial important per poder tancar la renovació de Leo Messi. Com va explicant Víctor Navarro a Esports COPE, les negociacions amb els representats dels jugadors estan sent complicades perquè alguns d'ells no estan disposats a renunciar a gairebé la meitat del seu sou.

S'espera que la presència de Sergio Busquets i Jordi Alba a Barcelona després de les seves vacances permeti avançar en aquestes negociacions per intentar arribar a un acord que contemplaria reduir el salari de forma important aquesta temporada i recuperar-lo progressivament més endavant quan millori l'economia del club.