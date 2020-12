Toni Freixa en El Partidazo de COPE: "Messi es un elemento importante pero no el único"

Toni Freixa, precandidato a las elecciones del Fútbol Club Barcelona, ha pasado este jueves por El Partidazo de COPE. Desde los estudios de la Cadena COPE en la Ciudad Condal, Freixa ha analizado con Juanma Castaño y todo el equipo del programa sus opciones en los comicios y la actualidad económica y deportiva del club.

Aquí puedes escuchar la entrevista completa.

¿Qué versión vamos a encontrar de Toni Freixa?

Para mí es un placer entrar en COPE y en cualquier otro medio. Siempre soy de la misma manera, una persona apasionada por el fútbol y el Barcelona con mis opiniones y no voy a ser de otro modo.

¿Cómo se ve de cara a las elecciones?

Con mucho respeto a todos los socios que se presentan me veo con muchas posibilidades de pasar el corte y de ganar. Si uno habla con los socios percibe otra cosa, pero es verdad que el discurso de determinados medios en Cataluña tiene intención de que se vendan las elecciones como un duelo entre Font y Laporta. Sin embargo, el Barcelona tiene 150.000 socios y 110.000 de ellos tienen derecho a voto. Se calcula una participación del 50%.

Ahora mismo las elecciones no están formalmente convocadas. Hemos optado por respetar a la Junta Directiva y no hemos hecho campaña hasta ahora, por eso no he presentado a mi equipo todavía. Cada uno decide en que quiere dedicar su tiempo y su dinero. Para presentarse hay que tener un presupuesto, pero son cosas que se hacen desde el corazón. A mi ser directivo del Barcelona me ha costado dinero y lo he hecho muy a gusto y he tenido que avalar y lo he hecho muy a gusto.

Relación con Joan Laporta

Me quedo con lo mejor que viví con él. No nos ha pasado nada que yo sepa. Estuvimos dos años en el club. Nos hablamos y no hace tanto que me lo encontré por la calle. Él y yo sabemos la verdad de lo que ocurrió en aquel famoso choque.

¿Es independentista?

No me presento a las elecciones para hablar de política, está fuera de las elecciones. No es mi propósito entrar en debates de esa naturaleza. Si otros lo quieren hacer ya nos lo dirán.

¿Hará fichajes?

Para hacerlos primero hay que estudiar cómo esté el club y para saber eso falta información. El mercado ofrece pocas posibilidades, pero hay que estudiar las opciones que ofrece. Nosotros estamos ofreciendo un programa a los socios, eso es lo que detecto que les interesa, no se les convence con un nombre. Los socios son mucho más inteligentes de lo que la gente se cree. Al socio del Barcleona no se le puede engañar con nombres… Están buscando un presidente honesto, con carácter liderazgo y que pueda afrontar los retos inmediato y eso no tiene nada que ver con los cromos que tienes.

La continuidad de Messi

No le hacemos ningún bien ni al equipo ni a él si lo ponemos encima de la mesa. Messi ya pasó página de lo que sucedió y no tiene que ser objeto de estas elecciones. El presidente y la junta directiva tendrán que decidir muchas cosas y Messi es un elemento muy importante, pero no el único.

Si soy presidente, me sentaré con mi equipo, estudiaremos la situación del club y el hecho de que finaliza contrato y poniendo por delante lo mejor para el Barcelona plantearemos lo que sea. Si han reducido el presupuesto del club en 300 millones de euros los parámetros económicos no son los mismos… No quiero decir que no le voy a renovar. Eso quiere decir que el gasto del club tiene que adecuarse a lo que han bajado los ingresos.

Relación con Messi

Tengo buena relación con los Messi, pero no he hablado con ellos. Ahora mismo estoy dedicado a los socios y no voy a hablar con ningún jugador. Estoy presentando a los socios las ideas y las propuestas.

¿Contará con Xavi?

Xavi como otros emblemas del club no son patrimonio de ningún candidato, son del Barcelona. Cuando ganamos las elecciones, en aquella ocasión, Guardiola iba con Bassat y luego vino a darnos la mano cuando ganó Laporta. Considero que Xavi forma parte del Barcelona. Tenemos todo el equipo el 21 o 22 de este mes presentaremos la candidatura y daremos más detalles. Si te puedo decir que Michael Zorc es un buen profesional, muchos me gustan… pero este no estará conmigo.

¿Prometerá fichajes?

Tenemos un equipo magnífico. A los socios les da igual si va fulano o va el otro… De otros clubs no voy a hablar. Con Laporta ganamos las elecciones porque representamos una revolucion, hay gente que lo simplifica con el fichaje de Beckham. El United lo publicó en su web, pero el jugador ya lo tenía hecho con otro equipo

Relación con Tebas y Rubiales

Tebas me cae bien, creo que está haciendo una gran labor, con Rubiales también tengo buena relación. Todas las personas que están dedicando su tiempo al fútbol y haciéndolo crecer merecen respeto.

Superliga Europea

Hay que estudiarlo. De entrada es un proyecto embrionario que no tiene ningún sustento real. El Barcelona ya juega LaLiga y la Champions.

¿Ficharía a algún jugador del Real Madrid?

Vino Luis Enrique en un momento extraordinario, pero no era lo que es Sergio Ramos para el Real Madrid y esa situación podría darse. Sin embargo, un jugador que es un emblema del Real Madrid no podría vestir la camiseta del Barcelona. El Barcelona es un sentimiento. A mí Sergio Ramos me parece un central como la copa de un pino y ojalá cuando estaba en el Sevilla y lo ofrecieron el Barça lo hubiera fichado.

Relación con Florentino Pérez

Siempre que he tenido trato con Florentino ha estado muy bien. Lo conocí en 2004 en un partido 1-2 y tuve buen trato.

Duelo Laporta-Font

Estamos dedicados a presentar nuestras ideas y nuestro programa a los socios. Me cuesta mucho hacer pronósticos, pero la percepción que estamos teniendo es muy buena. El socio que da su firma la da libre y espontáneamente no a cambio de nada, no comprendo que haya que regalar nada para que el socio de su firma.

Champions League

En los grupos de Champions los dos favoritos siempre pasan. Hay pocas sorpresas. Hemos pasado con 15 puntos. El Real Madrid ha tenido más suerte que el Barcleona, ha sido primero de grupo con 10. El Barcelona hizo un inicio de partido muy malo y cuando se quiso dar cuenta perdía 0-2, la mano de Lenglet es una desgracia y el penalti de Araujo a Cristiano no existe.

¿Le gusta el VAR?

Si soy presidente seguro que no nos van a tomar el pelo.

¿Seguirá Koeman?

Tiene contrato con el Barcleona y con nosotros lo va a cumplir. Aparte de que la estructura deportiva está de acuerdo con eso, es una cuestión de estabilidad y confianza. Un entrenador como Koeman, con su prestigio, merece confianza y cuando en el Barcelona le hemos dado confianza a gente como Cruyff o Rijkaard vienen los resultados.

¿Ha cambiado su percepción de Messi?

Es el mejor de la historia y con el que hemos conseguido todos los títulos en estos doce o terces años en un ciclo histórico. Tendremos que tomar decisiones de gestión deportiva y es una pieza más. No creo que debamos hablar de él en esta campaña electoral. Lo mejor que podemos hacer con Messi es no hablar de él.

¿Haaland o Mbappe?

No soy yo quien lo tiene que decir. El presidente del Barcelona debe escuchar a los técnicos, que le ofrecerán las operaciones, hablar con la junta directiva sobre la viabilidad y en todo caso tiene la última palabra El Barcelona es mucho más grande que cualquier jugador. No son imprescindibles, son actores, pero por encima siempre hay un club. Lo importante es que haya una idea.

¿Los árbitros ayudan a los grandes?

Los árbitros ayudan al Real Madrid. Esa creo que es una de las grandes mentiras que se cuentan en los medios. Como al Real Madrid se le ayudado muchas veces para tapar eso se dice que se ayuda a los grandes. Por cada jugada que han ayudado al Barcelona hay 50 en las que han ayudado al Real Madrid.

¿Qué haría si fuera presidente ahora mismo para mejorar al equipo?

Lo que hay que hacer es ayudarles. Si soy presidente debo ayudar a que el equipo funcione en la medida de mis posibilidades. Se ha dado lugar a esta situación con un voto de censura y estamos con un club sin presidente, sin público, con una comisión gestora y la situación está desangelada, pero creo que se puede revertir en cualquier momento.

¿Dejaría que España jugara en el Camp Nou?

Esa pregunta tiene connotación política y no estoy para hablar de política. La política no juega estas elecciones y si no la tuviera no me harías esa pregunta. Las seleccionas nacionales son políticas, son la exaltación del patriotismo.

¿Retiraron la presidencia de honor a Cruyff?

Es una de las grandes mentiras que hay en el entorno. Cuando llegamos en 2010, vimos que no era un cargo previsto en los Estatutos y dijimos que montaríamos una Asamblea para preguntar a los socios. Cruyff lo entendió y devolvió la noticia. Es una información falsa.