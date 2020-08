Toni Freixa a Esports COPE: "Neymar és un gran jugador, però el Barça s'ha de fer respectar"

L'ex candidat a la presidència del FC Barcelona Toni Freixa comenta a Esports COPE que tot i l'exhibició de Neymar ahir contra l'Atalanta, no és partidari del retorn del brasiler "és un extraordinari jugador quan està concentrat. Jo sempre defensava que el debat no era Messi o Cristiano sino Messi o Neymar, per mi era el segon millor jugador del món quan estava al Barça. Quan juga és extraordinari, però normalment no juga. Si jugués sempre, és un futbolista únic, només per darrera de Messi".

I afegeix "el Barça és la institució més important del món i s'ha de fer respectar. El jugador que marxa ha de tenir molt clar que no torna. I en el cas dels jugadors joves, també han de tenir clar que només tornen en les mateixes condicions que van marxar". Els motius són clars "això és per potenciar que la gent de la casa tingui paciència com Sergi Roberto o Aleñá. Si un jugador jove pensa que el Barça després pagarà 30 milions d'euros per recuperar-lo, doncs es plantejarà marxar".

Sobre el futur de la banqueta del Barça "és difícil que el projecte passi per Setién. Si no guanya la Champions, per la pressió que hi ha serà molt difícil mantenir-lo. De totes formes jo dessitjo que Setién sigui l'entrenador l'any que ve perquè guanyem la Champions".

