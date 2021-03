Toni Freixa: "El Barça no se gestiona ni escondiéndose ni rectificando sino remontando"

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Toni Freixa ha asegurado este jueves que su candidatura 'Fidels al Barça' es "necesaria" para gestionar el futuro de la entidad, ha asegurado sentirse como los futbolistas del primer equipo tras remontar anoche al Sevilla y ha cargado de nuevo contra los otros dos candidatos, Víctor Font y Joan Laporta.

"Somos la propuesta que el club necesita. El Barça no se gestiona ni escondiéndose (en alusión a Laporta) ni rectificando cada día (en alusión a Font), sino remontando y ganando. Y con la máxima eficiencia y sin desplegar recursos innecesarios", aseguró en rueda de prensa de balance de esta campaña electoral, que finaliza el viernes.

En este sentido, asegura que han "aportado soluciones" a los problemas del club. "Ante una candidatura que lo que ha hecho es esconderse y esperar que los medios le hicieran la campaña. Y otra que sin experiencia se ha dedicado a rectificar constantemente, nosotros hemos aportado soluciones", reiteró.

Freixa saca pecho de ser un candidato "independiente" y de haber llegado al corazón del socio. "No tenemos apoyos mediáticos ni de otra naturaleza. Hemos llegado hasta aquí y ahora podemos ganar las elecciones gracias a los socios y socias, que han visto en nosotros a la candidatura que el club necesita para ser gestionado", esgrimió.

Y, en esa independencia, aprovecha para lanzar dardos. "No contábamos. Hay determinados altavoces que han querido siempre mostrar un escenario de dos candidaturas. Si no era uno, era el otro. Venía escuchando una emisora pública, en la que han entrevistado a un candidato, y las preguntas eran sobre el otro. Y en la tertulia tampoco nos ha nombrado. Es tan forzado, que el socio lo percibe", apuntó.

"Estamos orgullosos del trabajo hecho, un trabajo magnífico y desde el primer momento, conectando y escuchando al socio. Y entendemos que los socios han entendido los hechos que hemos explicado. Agradecemos a los que nos apoyaron con su firma, y a los que nos manifiestan su preocupación por la situación y nos desean que ganemos", apeló.

A nivel personal, asegura estar "muy bien". "Estoy animado y satisfecho. Me siento como los jugadores del Barça ayer, que parece que tienes todo en contra pero vas superando las adversidades y das la vuelta a la situación", se comparó con el equipo de Ronald Koeman, que se metió en la final de la Copa del Rey tras remontar (3-0, en la prórroga) el 2-0 adverso de la ida en Sevilla. "A tres días de las elecciones, tenemos todas las posibilidades de salir elegidos", auguró.

Por otro lado, sobre el registro de los Mossos d'Esquadra en el club y las detenciones y declaraciones, entre otros, del expresidente Josep Maria Bartomeu por el conocido como 'Barça Gate', cree que fue una "'performance'" con la voluntad de "incidir" en el resultado electoral del domingo.

"Una 'performance' que imagino que persigue una finalidad, y con esto no quiero decir que esté juzgando los hechos, que desconozco, y confío en la justicia y en la presunción de inocencia. Pero seguro que pretenden incidir en las elecciones, sin duda. No entro en los hechos, ni defiendo al señor Bartomeu porque no conozco los hechos ni tengo nada que ver", aplicó.

"Creo que no me puede perjudicar. Bueno, sí, me podría perjudicar en esa intención de situarme como continuista... He llegado a escuchar que soy corresponsable de lo que pasa en el club. Hay que ser muy valiente para decir eso, me fui hace 6 años y Bartomeu me cesó como secretario, me presenté a las elecciones con otro programa. ¿Que yo soy corresponsable?", se preguntó, irónico, negando que sea continuista ni tener nada que ver con el caso.

ACUERDO DE 60 MILLONES POR UNA CAMISETA LIMPIA

Por otro lado, confirmó que su candidatura está negociando con una empresa de Hong Kong un acuerdo de 60 millones de euros por temporada, a partir de la 2022/23, para el patrocinio de la camiseta. Además, sería un acuerdo para los partidos como visitante, dejando limpia la camiseta en el Camp Nou.

"Hemos encontrado soluciones de ingresos, con un acuerdo con un grupo de inversión que pondrá 250 millones de euros en el 'Barça Corporate', y tenemos un patrocinador para la camiseta a partir de la temporada 2022/23 por 60 millones de euros por temporada, el acuerdo más alto", manifestó.

"Es una plataforma de intercambio de activos digitales con sede en Hong Kong. Quiere asociar su imagen a la del FC Barcelona, no nos pide exclusividad en la camiseta y una parte muy importante es que somos optimistas para conseguir que jugando en casa la camiseta esté libre de publicidad. Es una idea magnífica", explicó.