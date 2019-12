Tomás Guasch sobre la retirada de Messi: "La barrera pot ser el Mundial de Qatar 2022"

Tomás Guasch y Emilio Pérez de Rozas fan càlculs de quan i com pot retirar-se Leo Messi després del seu discurs a la Gala de la Pilota d'Or. L'argentí té 32 anys però assegura que es troba en el seu millor moment físic i personal. Els nostres tertulians consideren que Messi jugarà fins que el seu físic resisteixi i que això pot trigar perquè el propi jugador es cuida i ha après a dossificar-se amb la seva manera de jugar. Emilio Pérez de Rozas assegura que "Messi hace un fútbol de ratos y eso se puede hacer hasta los 40 años, pero si las fibras, los ligamentos y la musculatura no son los mismos, eso puede cambiar". Aunque destaca Emilio que "hace 15 años que no se come una bolsa de conguitos, como hacía antes".

Tomás Guasch afirma que "la barrera pot ser el Mundial de Qatar 2022 i si la fortuna vol que aquest jugador acabi la carrera guanyant aquest títol" i posa l'exemple de Modric "és extraordinari, però ja té 34. Per això el final en aquests casos cada cop està més aprop"

Sembla que la mentalitat de Messi i el seu amor pel futbol no s'esgota i que mentalment, el jugador pot continuar al màxim nivell durant molts anys, però Emilio Pérez de Rozas obre el debat sobre "com ho assimilarà Messi quan ja no sigui el millor? serà capaç de continuar disfrutant igual".

Tots els dimarts, el 'Debat Esports Cope' amb la nostra extranya parella i les seves opinions contundents: Emilio Pérez de Rozas i Tomás Guasch pentinen l'actualitat amb un estil propi. Comencem al voltant de les 15.30h, amb Joan Batllori moderant la discusió i la col·laboració especial del nostra cap d'esports Manuel Oliveros. Tots els dies, de dilluns a divendres, un debat diferent, fet des de Barcelona, repassant els temes d'actualitat amb els millor comentaristes de Cadena Cope.