Tomás Carbonell en Esports COPE: "Dembélé no puede ser el futuro del Barça"

El extenista Tomás Carbonell ha pasado por Esports COPE para charlar sobre Nadal, tenis y Barça después de la victoria de Rafa Nadal en cuartos de final del Open de Australia.

Carbonell considera que Nadal "es de estos jugadores que aparecen pocas veces en la historia del deporte" y añade "veo cosas increíbles de Rafa. A pesar de esos 35 años, y que ya no pueda ser el mismo, tiene ese gen competitivo y esas cosas en la pista que espantan a los rivales. No es suerte, es como ese 'duende' que no se puede medir".

El excapitán del equipo de Copa ATP considera que Djokovic no va a ceder en su postura de no vacunarse "no le veo reculando. Me cuesta mucho creer que mañana diga que se vacuna para jugar Rolland Garros. Es un Dios en Serbia y allí tendría el certificado en segundos, pero él no se quiere vacunar, ni dar marcha atrás. Además hace bandera de ello".

También ha opinado sobre el Barça "la llegada de Xavi me transmite optimismo, pero no veo muchas diferencias con lo que teníamos con Koeman. Creo que lo está sufriendo mucho y el juego está muy lejos de lo que puede hacer con el equipo que tiene".

Respecto a la decisión de Ansu Fati de no operarse "estas operaciones en Finlandia, antes no se hacían, supongo que la Medicina ha avanzado mucho. Supongo que se pueden hacer tratamientos alternativos y Ansu ha preferido ser más conservador. Lo preocupante es que se repitan las lesiones porque acaba siendo un tema emocional. Son gente muy joven a la que ponemos un peso muy grande encima para el que no están preparados".

Sobre la situación de Dembélé se muestra tajante "no hubiese tenido ni una décima parte de la paciencia que se ha tenido con él. Se deben tomar las decisiones con contundencia. Por su actitud, Dembélé no puede ser el futuro del Barça porque no se corresponde con lo que representa el sentimiento culé para mí".