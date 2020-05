Tito Rabat: "Los entrenamientos en Andorra son muy positivos"

Algunos de los pilotos de MotoGP que residen en Andorra, tienen la ventaja de poder entrenarse en el Principado, que está saliendo del confinamiento con más facilidad que otros países. Los entrenamientos en el Circuit d'Andorra-Pas de la Casa se realizan bajo el protocolo para eviatr contagios de coronavirus del biólogo informático Joel López.

Entre estos pilotos privilegiados, Esteve 'Tito' Rabat, campeón del mundo de Moto 2 en 2014, ha hecho las primeras valoraciones de lo que supone volver a trabajar sobre la moto y recuperar sensaciones "las valoro positivamente. Estamos entrenando a más de dos mil metros de altura y el circuito es parecido al que entrenamos en España, es un karting, o incluso un poco más grande. Lo valoro muy positivamente para prepararnos para la primera carrera".

El piloto barcelonés, del Reale Avintia Racing, que acabó decimonoveno en la clasificación en el Mundial de 2019, considera que si se puede celebrar la actual temporada en unas condiciones especiales, con un calendario reducido y con las carreras concentradas a partir del verano, será un campeonato más exigente "se podrán cometer menos fallos porque habrá menos carreras para remontar puntos. Por otro lado, acabaremos la carrera el domingo y prácticamente en tres días empezarás la siguiente el viernes con todos los datos sobre la mesa. Esto puede ser interesante".

La intención de la empresa Dorna organizadora del Mundial de Motociclismo es que el campeonato pueda arrancar en el Circuito de Jerez, con dos carreras a mediados del mes de julio. Después seguirían carreras en la República Checa y Austria. Sería un mundial con sólo 12 carreras, de las cuáles siete se disputarían en España. En el caso del GP de Catalunya, los directivos del Circuito de Montmeló consideran más factible acoger una carrera hacia finales de agosto o principios de septiembre.

