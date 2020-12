El talento y la pegada levantan al Espanyol

El Espanyol demostró contra el Cartagena que si algo deben temer sus rivales es su talento y la pegada, argumentos que han permitido maquillar una versión menos brillante del conjunto respecto al principio de curso, pero que les ha servido para recuperar, al menos de momento, el liderato.

El partido en Cartagonova es el ejemplo más reciente. Los pupilos de Vicente Moreno marcaron tres goles en siete minutos: Nico Melamed, Raúl de Tomás, de penalti, y Puado. De esta forma, los catalanes remontaron el 1-0 inicial y sumaron su segunda victoria consecutiva.

En la jornada anterior, contra el Zaragoza, el choque volvió a decidirse por destellos de calidad. El cuadro aragonés planteó un duelo serio y competido en la primera mitad, pero los periquitos aceleraron tras el descanso con dianas de Óscar Gil y Darder en trece minutos, en el 69 y en el 82, para amarrar el triunfo.

Actualmente, a falta de que se complete el resto de la jornada de Segunda división, el Espanyol es el equipo con más goles a favor de la categoría: 23 tantos. Le siguen en esta particular clasificación el Mallorca (19), el Almería (19) y Las Palmas (20). Menos el cuadro canario, el resto llevan menos encuentros que los blanquiazales.

El entrenador, Vicente Moreno, se ha mostrado satisfecho por el compromiso y la insistencia del equipo en las últimas jornadas, pese a que el partido no haya tenido un inicio plácido para ellos desde el inicio. Este domingo, contra el Sporting, intentarán continuar la dinámica y sellar el tercer triunfo seguido.

El rendimiento del Espanyol ante la portería contraria tiene nombres propios. Hasta ahora, los más destacados han sido claros. El delantero Raúl de Tomás es el máximo realizador de la categoría con nueve goles. Además, el extremo Adrián Embarba se ha posicionado como su mejor socio con otros cinco tantos.

Pese a todo, en las últimas jornadas son varios futbolistas los que han dado un paso al frente. Uno de los nombres propios del choque de ayer frente al Cartagena fue Nico Melamed. El canterano fue el responsable de la remontada en Cartagonova junto a su compañero Javi Puado.

Melamed se mostró encantando del triunfo en declaraciones a los medios del club. "Las sensaciones son muy buenas. Desde pequeño siempre he querido jugar con el primer equipo y marcar el segundo gol es felicidad pura. El entrenador me ha dicho que sea yo mismo y que disfrute", afirmó.

Por su parte, Javi Puado, autor de la tercera diana contra el Cartagena, tampoco escondió su alegría: "Tenía muchas ganas ya de marcar, sé que he tenido muchas ocasiones pero a veces el delantero pasa rachas en que no puede hacer gol. Seguiré trabajando para hacer lo que he hecho en este partido".