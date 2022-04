Susila Cruyff: "Mi padre quiso ayudar a los niños toda la vida"

Manuel Oliveros inaugura su 'Cara a Cara' con Susila Cruyff, presidenta de la Fundación Johan Cruyff, que cumple 25 años este 2022. Un cuarto de siglo destinado a mantener vivo el legado del neerlandés especialmente volcado en ayudar a los niños discapacitados "la Fundación se montó para ayudar a los niños con discapacidad a través del deporte. Siempre estamos buscando gente que nos ayude, especialmente en esa faceta porque hay muchos niños con discapacidades tanto físicas como psíquicas", explica la hija de Johan.

La Fundación presentará el próximo 14 de junio un documental sobre el trabajo realizado todo este tiempo y ha trasladado su tradicional 'Open Day' al mes de octubre para asegurarse que la pandemia no empañe la celebración en un año tan especial, en el que Johan hubiese cumplido 75 años.

Hace seis años que nos dejó Cruyff y Susila recuerda que esta motivación acompañó a su padre siempre "mi padre quiso ayudar a los niños toda la vida. Cuando firmó su primer contrato en Amsterdam ya donó dinero a un hospital de niños con cáncer" y añade "le encantaban los niños porque los veía como auténticos, no se mueven por intereses".

La Fundación Johan Cruyff tiene proyectos en todo el mundo, en 20 países, con casi 280 campos. Se trata de los famosos 'Cruyff Courts' o 'Patio 14' en los que se pretende dar un espacio seguro a los niños para practicar deporte, intentando siempre llegar a los lugares más humildes y necesitados "el deporte es una herramienta muy buena para educar a la juventud y dar herramientas que luego sirven cuando eres adulto", afirma Susila.

Uno de los últimos 'Cruyff Court' es el de Raúl González Blanco en el barrio de Marconi en Madrid, una zona especialmente humilde de la capital. La presidenta de la Fundación explica que sus proyectos no entienden de colores "cuando ayudas a los demás, eso está por encima de la rivalidad". La directora de la Fundación, Pati Roura explica que "hemos tenido respuestas de jugadores como Casillas, Ander Herrera o Aritz Aduriz que han sido muy positivas y están encantados de participar en el proyecto".

Susila Cruyff celebra el gran éxito del Barça Femenino llenando el Camp Nou el pasado 30 de marzo "estamos muy orgullosas. Llevamos muchos años apoyando el fútbol femenino. En los 'Cruyff Courts' hacemos equipos de chicas y chicos hace muchísimos años. Estas chicas lo merecen, y no ahora, sino hace muchos años. Espero que este gesto del Barça haga que muchos equipos le empiecen a dar más bola y que un día el fútbol femenino llegue a estar a la altura del masculino".

La presidenta también explica la buena relación que mantienen con la Fundación del Barça, incluso antes de la llegada de Joan Laporta a la presidencia "lo decía mi padre, juntos podemos hacer más cosas, uniendo fuerzas podemos conseguir más".

Susila valora de forma positiva la llegada de Xavi Hernández al banquillo azulgrana "ha habido un punto de inflexión en que ha vuelto la ilusión. Hay que tener paciencia porque los proyectos necesitan tiempo pero creo que estamos yendo por un buen camino"

Al mismo tiempo, y sin querer polemizar, lamenta cómo se produjo la salida del club de Koeman, gran amigo de la familia "no me gusta que le hayan faltado al respeto los últimos tiempos porque tampoco lo merecía y aunque, en un club tan grande, parezca que la decisión más fácil sea echar al entrenador, no siempre es la mejor decisión".