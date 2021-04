Susila Cruyff en Esports COPE: "La Fundación trabaja por la salud física de los niños y también mental"

La hija de Johan Cruyff, Susila, ha querido atender a los micrófonos de Esports COPE coincidiendo con el 74 aniversario de su nacimiento este domingo.

La presidenta de la Johan Cruyff Foundation sigue con el valioso trabajo que inició su padre para ayudar a los niños más desfavorecidos a través del fútbol y nos explica la emoción especial que sintió en este día "ayer me desperté supercontenta porque siempre celebramos una maratón benéfica en el día del cumple de mi padre, esta vez en favor del coronavirus, y se recaudó entre todo el mundo 105.000 euros".

Susila nos explica cómo ha afectado la pandemia al trabajo de la Fundación "nos ha ido muy bien para profundizar en los proyectos y los programas para mejorar la calidad de lo que ofrecemos. Se ha frenado la parte que implicaba a los niños. Queremos que la gente esté concienciada de que el deporte es mucho más que jugar con la pelota. Es importante para la salud física y la salud mental".

En este sentido, la Fundación tiene un nuevo reto internacional para los Cruyff Courts "estamos intentando inaugurar un campo de refugiados porque el deporte es una vía de escape para la frustración que pueden tener estos niños". Además de fomentar el ejercicio para combatir otros problemas "también es importante que los niños puedan jugar, como antes lo hacían en la calle, para luchar contra problemas actuales como la obesidad. Seguimos además trabajando con el deporte adaptado. Mi padre siempre decía que a través del deporte también aprendes las normas para convivir en la sociedad".

La Fundación tiene contrato con el Barça hasta 2022 "la relación se mejoró mucho con Bartomeu y Laporta lleva muchos años formando parte del Patronato de la Fundación y está a nuestro lado de corazón. Cuantas más cosas podamos hacer juntos mucho mejor. Tenemos las puertas abiertas para empresas y particulares que quieran colaborar".

La hija de Johan se ha mostrado muy contenta con los buenos resultados del "Ronald es amigo de la familia desde hace muchos años y deportivamente no tengo que defenderle porque todo el mundo sabe lo que ha hecho. Hace años que también es embajador de la Fundación, ha hecho viajes a Sudáfrica con la Fundación, ha visto todo lo que hacemos y para mí es una persona excepcional. Me alegro que le vaya bien y no me voy a meter en temas del Barça. Me estoy emocionando otra vez con el Barça y notó en la gente que está volviendo mucho la ilusión".

Respecto a la posibilidad de que una calle de Barcelona lleve el nombre de su padre, Susila asegura que "sería un orgullo" y respecto a la posibilidad de que su hermano Jordi acabe siendo el director deportivo del Barça de Laporta, reconoce que "me haría mucha ilusión, después de tantos años trabajando fuera. Y el tema de decidir un entrenador para darle el premio de la Fundación Johan Cruyff al mejor del año junto con la Cadena COPE, le suelo pedir opinión porque él está más cualificado para escoger".

Este 25 de abril se conmemoró el día del nacimiento de Johan Cruyff y también el de la muerte de Tito Vilanova. Un día especial para los barcelonistas que también Ronald Koeman quiso recordar en sus redes sociales.