"Sólo entendería la venta de Frenkie de Jong si es por motivos económicos"

El exjugador de Barcelona y Ajax Ronald de Boer ha valorado en Esports COPE la posibilidad que su compatriota Frenkie de Jong pueda abandonar el equipo azulgrana este verano.

El neerlandés considera que la salida del actual entrenador del Ajax Ten Haag podría suponer un cambio de aires para el centrocampista "Ten Haag es el nuevo entrenador del Manchester United y he leído también en la prensa y en las redes que Frenkie De Jong está cerca de jugar allí. Si lo dicen, puede ser que esté cerca".

Ronald, que actualmente entrena en la cantera del Ajax, se muestra algo sorprendido por la intención del Barça "podría entenderlo si se trata de económicos, si el club tiene mal sus finanzas, pero de otra manera no lo entiendo porque Frenkie de Jong es un muy buen jugador. El Barça es ahora un club nervioso, normalmente tenía más paciencia con los jugadores".

El ex del Barça, que también era un jugador polivalente, considera que los cambios de posición han acabado perjudicando a Frenkie "esto no es bueno para el jugador. Lo mejor es que tenga una posición fija. No es justo para él, él necesita jugar en su posición y esta es la de Busquets. Yo estoy enamorado de Busquets, pero es el momento de cambiar".

Para De Boer, El Barça no debería desprenderse del jugador "yo creo que Barcelona necesita a Frenkie de Jong, él es el futuro, es muy polivalente y si tiene la posibilidad, debe quedárselo".

Reconoce Ronald que Frenkie es un jugador cuestionado pero asegura que eso no afecta a su competitividad "he visto su cara cuando le han cambiado, pero creo que tiene suficiente energía para jugar en el Barça".