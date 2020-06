Setién: "Veo al equipo capaz de ganar los nueve partidos, pero es probable que podamos fallar"

El entrenador del FC Barcelona Quique Setién ha comparecido en rueda de prensa telemática en la previa del partido de este viernes contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán a las 22.00 horas.

Ha opinado sobre las posibilidades de su equipo de ganar todos los partidos de LaLiga que quedan "claro que veo capaz al equipo de ganar los nueve partidos. No es probable pero el equipo es capaz. Es difícil poder ganar todos los partidos y hacerlo bien. Para unos hacerlo bien es una cosa y para otros es otra. La realidad es que en estos dos partidos llevamos 6 goles a favor y 0 en contra y la perspectiva es buena, pero es probable que en alguno podamos fallar. Es difícil hacer todos los puntos".

El técnico se ha referido a la dificultad del partido de mañana contra el equipo andaluz "es muy solido y físicamente de los equipos más poderosos del campeonato. Es un equipo bastante constante y con acierto. Cuando tiene que atacar lo hace bien, genera ocasiones, crea peligro con los centros. A balón parado es muy fuerte. Y cuando tiene que defenderse lo hace con solvencia".

Ha lamentado las bajas de Sergi Roberto y Frenkie De Jong, del que ha dicho "prefiero perderlo por un partido que no por cuatro". Y ha añadido "la realidad es que son dos partidos en tres días y no son los ciclos normales. Si el partido fuera con una semana de diferencia podría haber estado en condiciones. No lo tendría muy en cuenta. Es un futbolista muy fuerte, que nos da muchas cosas pero tenemos otros jugadores para suplirle. Espero que se recupere cuanto antes y sea una pequeña anécdota".

Todavía ha dejado dudas sobre la titularidad de Luis Suárez "la realidad es que a pesar que va cogiendo minutos hay que tener en cuenta que los días entre partido y partido son pocos y todo necesita un proceso. Es verdad que cada día se encuentra mejor pero hay que hablar con él y decidiremos si sale de inicio o no, porque para 90 minutos no creo que esté".

Se ha referido a la situación de Arthur Melo, uno de los jugadores que ha sonado como moneda de cambio en el próximo mercado "no he hablado nada con él y no es un tema que me preocupe, lo que me preocupa es que esté metido, que le necesitamos al 100% y que tiene que pensar en lo que nos queda que es lo realmente importante ahora para todos. Lo demás ya se hablará".

Se ha referido a la dosificación de Ansu Fati "lo voy a gestionar como lo estoy haciendo hasta ahora. Afortunadamente está bastante mejor de lo que ha estado debido a los problemas que ha tenido. Es un chaval que tiene 17 años y hay que gestionarlo. No trato de hacer grandes distinciones. Hay muchas cosas de él mismo que todavía no conoce y le iremos conociendo y se irá conociendo. Que mantenga el rendimiento del otro día".

Ha asegurado que el formato de la Champions esta temporada no le agrada "yo creo que es peor, pero no solo para el Barça, para todos. Con dos partidos tienes la posibilidad de resolver un accidente en uno de ellos, y ahora te la estás jugando. A todos nos gustaría jugar a doble partido pero las circunstancias son las que son y hay que adaptarse. Hay muchas circunstancias novedosas y esta va a ser otra. Lo que sí espero es que contra el Nápoles podamos jugar aquí. Ya lo hicimos en su casa con un montón de gente animando a su equipo".