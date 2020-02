Setién sobre el VAR: "Habrá que unificar criterios"

El árbitro José María Sánchez Martínez no tuvo una buena noche ayer en el partido Betis-Barça. La tensión del encuentro le superó y erró en varias acciones importantes donde tampoco el VAR entró a ayudarle.

El entrenador del Betis, Joan Francesc Ferrer 'Rubi' lamentó una jugada que podría haber condicionado el partido en una falta de Sergi Roberto que pudo merecer la segunda cartulina amarilla y la expulsión del azulgrana en el minuto 38 de partido. De todas formas, en técnico catalán acabó reconociendo que la victoria del Barça "puede ser justa".

Por su parte, Messi no podía creerse que no hubiesen pitado penalty en tiempo de descuento en un claro agarrón de Marc Bartra al argentino que el VAR ni siquiera entró a valorar. Quique Setién insiste en que el VAR es una buena herramienta para que el fútbol sea más justo pero "quizás sea demasiado pronto para sacarle todo el rendimiento que tiene. Pero entiendo que habrá que unificar criterios que nos permitan entender un poco mejor las cosas, a la hora de valorar jugadas o de ir a verlas. Ves jugadas que en un partido van a verlas y la misma jugada en otro partido no se revisa".

Nuestro compañero experto en arbitrajes considera que Sánchez Martínez ha tenido un mal día pero que los árbitros están desprotegidos.

Tras la "NO DENUNCIA" de Busquet tras dudar de la integridad de los árbitros y de la competición en Anoeta, la @rfef puso la primera piedra. Los árbitros, ahora mismo, están peligrosamente desprotegidos. O paran este escarnio o harán insufrible la competición @CTA_RFEF — Isaac Fouto (@isaacfouto) February 9, 2020

Een cuanto al partido el técnico del Barça Quique Setién destacó la importancia de la victoria en el Benito Villamarín "nos hemos puesto en contra muy pronto y el equipo ha seguido manteniendo la fe en la salida de balón, llevando a cabo el plan que teníamos establecido. Le doy muchísimo mérito a la entereza que ha tenido el equipo para remontar dos goles".