Setién: "Messi está perfectamente y creo que no tendrá problema para jugar en Mallorca"

El entrenador del FC Barcelona atendió diferentes entrevistas este domingo. Por la mañana habló para los medios del club y por la noche estuvo en el programa de 'Vamos', 'El Partidazo'.

Con Juanma Castaño, el técnico santanderino se refirió al estado físico de Leo Messi​, que el sábado ya volvió a entrenar sobre el césped del Camp Nou después de un par de días en el gimnasio. El argentino trabajó al margen del grupo y quizás este lunes vuelva a hacerlo al ritmo de sus compañeros para preparar el regreso de La Liga esta sábado en Son Moix.

Setián quiso dejar claro que el capitán está bien y que lo normal es que sea de la partida en Mallorca. El cántabro comentó que él no es el único que ha tenido molestias, por lo que no hay que darle importancia. "Messi no es el único que no ha entrenado y ha tenido algunas molestias, les ha pasado a muchos, es una contractura sin mayor importancia, lo hemos controlado, está perfectamente y no tendrá ningún problema para jugar contra el Mallorca", explicó.

Al técnico le insistieron en el estado físico del capitán culé y a sí se someterá alguna rotación para cuidarle. Setién dejó caer que es uno más y que todo dependerá de cómo vaya el campeonato, pero también reconoció que la plantilla del Barça es algo corta y por eso es más complicado no contar siempre con él. "Con Messi como con el resto, iremos viendo como avanza la competición. Hay muchos partidos y no tenemos una plantilla muy larga, así que mejor tenerle siempre en el campo", admitió.

Otro de los pesos pesados que es duda en el once de Son Moix es Luis Suárez. El entrenador azulgrana señaló que el charrúa está mucho mejor de lo esperado, pero no confirmó su presencia en la alineación de Mallorca. "La duda que tenemos es si podrá ser titular ya en el próximo partido. Ya ha acumulado mucha carga de trabajo y el otro día en el partido del Camp Nou ya dio registros muy buenos. Está mucho mejor de lo que esperábamos. La duda es esa, no sabemos si estará para ponerle de inicio o a lo largo del partido", apuntó.

Cuenta con Rakitic para ir a por el doblete

También se refirió el ex de Las Palmas a las declaraciones de Ivan Rakitic sobre su futuro en el Barcelona. Setién cuenta con el croata para lo que resta de curso y en lo único que piensa es en poder levantar Liga y Champions League. "Yo quiero a todos los que tienen contrato y que están cumpliendo con lo que le pedimos. Necesitamos a todos porque queremos ganar la Liga y Champions", comentó.

Por último, aclaró que la idea para esta vuelta es mejorar todas las cosas que ya se venían haciendo bien antes del parón. "No vamos a cambiar. Lo que vamos a hacer es hacerlo mejor de lo que veníamos haciéndolo. Estamos contentos con la trayectoria que llevábamos. Este tiempo nos ha servido para analizar muchas cosas y para prepararnos para mejorar y así trasladárselo a los jugadores, sobre todo para tener más continuidad", finalizó su reflexión.