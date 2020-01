Setién: "No estoy del todo satisfecho"

El Barça ganó al Leganés por 5 a 0, pero Quique Setién prefirió hacer algo que habría firmado el mismísimo Johan Cruyff: reconocer que no le había gustado del todo su equipo. El técnico destacó el nivel de los primeros 25 minutos de equipo, pero lamentó que sus jugadores perdieran en algunas fases el control del partido. El técnico también se mostró abierto a no jugar con un solo dibujo y recordó que en otros encuentros puede regresar al 3-5-2 de sus primeros encuentros en el banquillo azulgrana "no estoy del todo satisfecho. Hemos tenido la fortuna de marcar pero hemos tenido momentos de perder el control y les hemos dado vida cuando teníamos que haber controlado más el partido. No me dejo llevar por el resultado, eso lo tengo muy claro. Y luego lo he dicho: el dibujo va a cambiar muchas veces. Hoy en un momento del partido hemos valorado cambiar y volver a jugar un rato con tres centrales y dos carrileros".

Setién explicó los motivos de la vuelta al sistema 4-3-3 "pretendíamos fijar a algunos de sus jugadores. Sabíamos que el Leganés incorpora a muchos jugadores con los laterales muy altos y queríamos defender eso. Nos ha ido bien los primeros 20-25 minutos, hemos tenido el control y hemos recuperado rápido".

El cántabro destacó la evolución de De Jong respecto al partido en Valencia "es un jugador muy receptivo y pone mucho interés en mejorar las cosas. De Jong ha jugado prácticamente de mediocentro y ahora le pedimos que juegue en posiciones más avanzadas. Hay cosas que seguro irá entendiendo más". Y también se mostró optimista con el rendimiento que espera de Dembélé "es un jugador que tiene unas condiciones específicas y creo que nos puede dar mucho. Él se siente cómodo por afuera y trataremos de aprovecharlo. Seguro que nos dará mucho con el potencial que tiene y demostrará el grandísimo futbolista que es. Dembélé se va a salir seguro".

Setien se mostró tranquilo con la decisión del club de no fichar un 9 "yo estoy tranquilo y lo voy a estar. Es verdad que siempre va a haber un riesgo por las lesiones. Pero siempre tengo confianza en los jugadores que hay. No ha podido ser; no ha habido nada conveniente en el mercado".

En técnico admite que no pudo dosificar a sus jugadores como sería deseable pensando en el partido del domingo contra el Levante "es verdad que había jugadores que igual les habría ido bien descansar, pero al ser el partido en casa, pensábamos que podría ser un partido cómodo, de jugar mucho en campo rival. Y hemos creído en jugadores con más tablas".