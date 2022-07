Sergio Matabuena, en Esports COPE: "A Pablo Torre lo podemos comparar con Iniesta, Silva y Xavi"

El exentrenador de Pablo Torre en la cantera del Racing de Santander, Sergio Matabuena, ha pasado por Esports COPE para hablar sobre el fichaje del nuevo jugador del FC Barcelona para la temporada 22-23. “El perfil de jugador está claro. Es un jugador no muy alto, con mucha velocidad en espacios reducidos para cambiar de dirección... Si le damos ese contexto, a todos nos viene al pensamiento de Iniesta, Silva, Xavi...”, ha declarado.

Matabuena conoció al cántabro cuando empezaba a sacarse el título de entrenador, “justo las prácticas las hago en el equipo de su pueblo, Soto de la Marina, que es donde jugaba él. Al año siguiente, entro en el Racing a entrenar y él sigue siendo jugador del Marina. Ya en el siguiente sí es cuando el Racing le ficha en la categoría infantil y ya lo conocemos más profundamente”.

Después de coincidir con él, Matabuena ha explicado que cree que en el Barça podría jugar como media punta y en la posición de interior, “yo creo que en esas posiciones es donde él rinde más”.

Además, ha defendido que “cuando ya conoces a Pablo con mucha profundidad sobre sus capacidades y demás, no te sorprende tanto. Sí que es verdad que su explosión ha sido muy rápida: jugar en el Racing y jugar como ha jugado este último año, aún siendo juvenil... Demostrar sus capacidades a ese nivel, ha ido todo un poco más rápido pero no me sorprende porque es un chico con mucho talento y eso se acaba viendo”.