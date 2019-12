Sergi Vidal sobre el Clásico de la ACB: " El Madrid tiene ventaja y es que llevan 8 años con el mismo bloque"

La camiseta de Sergi Vidal ya cuelga en Vitoria. Después de 521 encuentros en el Baskonia se retiró una leyenda de nuestro baloncesto. Son 20 años jugando entre otros, con el Unicaja, Real Madrid, Joventut y con el propio Baskonia. Sobre su retirada nos decía esto: "era una idea que me rondaba por la cabeza hace tiempo y se juntan varios factores: el año pasado acabé con una lesión de la que me recuperé durante el verano y las plantillas están cerradas, sólo hay contratos temporales". Vidal tenía claro que "no quería acabar mi carrera lesionado, mi marcha era una idea que me rondaba por la cabeza y que sumado al anuncio de la retirada de la camiseta en Vitoria llegaba el momento ideal de anunciarlo".

A Sergi Vidal no le faltaban oportunidades ni dentro ni lejos de nuestras fronteras: "había opciones fuera pero no son las que buscaban y por un tema personal, viajar y estar fuera de casa era un sacrificio". El ídolo de Vitoria lamenta no haber acabado el curso "me hubiese gustado jugar esta temporada pero no a cualquier precio". También hecha de menos algún que otro título en su vitrana de casa, a pesar de haber ganado todo en España: "si miro hacia atrás hay muchas cosas que he conseguido que nunca me imaginé que conseguiría y por lo tanto he de estar orgulloso de mi carrera pero, al mismo tiempo, siempre me hubiese gustado ganar la Euroliga, jugar más veces con la Selección".

Quienes lo conocen saben que sólo puede tener palabras de agradecimiento a la pelota y a todo lo que la rodea: "estoy muy orgulloso de ganar títulos, de conseguir grandes cosas, pero me he dado cuenta que lo más importante que he conseguido en este tiempo es el respeto y cariño de la gente que me he encontrado por el camino". Vidal siguió echando la vista atrás y dando gracias por todo lo que se lleva "el basket me ha dado la oportunidad de vivir cosas que serían imposibles de vivir en otro trabajo y me quedan todos estos recuerdos y vivencias".

Sobre la vida más allá del basket Vidal lo tiene claro: "seguiré en este mundo, desde hace diez años tengo una empresa de eventos deportivos y el siguiente paso será trabajar como agente deportivo enfocado a ayudar a los jugadores a entender los problemas que pueden encontrar en su camino".

Por último, en su paso por ESPORTS COPE repasó la actualidad más reciente de la ACB, el Clásico del domingo: "estos dos equipos tienen unas plantillas brutales, espectaculares, con físico y calidad, y cada partido es diferente aunque siempre creo que el Madrid tiene una pequeña ventaja y es que llevan 8 años con Laso, con la misma columna vertebral, tienen un gen ganador que ayuda". Y sobre los locales: "el Barça este año a nivel de plantilla ha mostrado sus intenciones pero falta ver que todos estos jugadores acaben de compenetrar y demuestren que en los momentos importantes puedan ganar", sentenció.

