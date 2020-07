Sergi Samper, en COPE: "Sorprende un poco el trueque con Pjanic porque Arthur me parece un gran jugador"

El exjugador del FC Barcelona Sergi Samper ha criticado en Esports COPE la decisión del club azulgrana de hacer el trueque entre Arthur Melo y Miralem Pjanic "sorprendre un poco porque Arthur me parece un gran jugador. Me gusta ver cómo proteje el balón y se lo esconde al rival y es un jugador muy joven. Pjanic me parece espectacular pero falta ver cómo encaja en el equipo. Sé que en la Juve está actuando como pivote defensivo, así que falta ver quién será el entrenador del Barça y cómo encajará".

Samper considera que el Barça tiene opciones de ganar esta extraña Champions a cuatro partidos "creo que sí, al final la plantilla es muy buena y tiene mucho talento. Aunque las últimas sensaciones no han sido buenas, en duelos a partido único, con jugadores de este nivel, todo puede pasar".

Sobre el debate en el banquillo azulgrana, el jugador del Vissel Kobe japonés considera que lo importante es mantener la filosofía de juego "en este club tan grande se da mucha trascendencia a los malos resultados, pero no se debería perder nunca el estilo y no valorar al equipo sólo por los resultados".

En este sentido, Samper no se moja sobre Setién pero cree que el entrenador del filial, Francesc Xavier García Pimienta, esta preparado para dirigir al primer equipo "me entrenó en el cadete A y en el Barça B cuando él era segundo. Me parece un entrenador espectacular, un técnico de club y que está haciendo un gran trabajo desde hace muchísimos años. Puede entrenar al primer equipo, tiene todos los conceptos, sabe tratar a los jugadores y espero que pronto tenga esa oportunidad que lleva tiempo mereciéndose".

Samper, que estuvo en el filial azulgrana en Segunda División la temporada 2015-16 considera que el ascenso no es vital, pero se debe aprovechar la oportunidad actual con el equipo metido en la final para subir "si se tiene la opción, es mejor porque ya te adaptas a un nivel parecido a Primera, pero tampoco es clave porque ya se ha demostrado que incluso jugadores de Tercera han subido y se han adaptado al máximo nivel".

Sergi Samper que llegó a jugar más de 100 partidos con el filial y fue su capitán, tiene muy claro que el club debe volver a apostar por La Masía después de un tiempo a la deriva "el futuro del Barça debe construirse sobre jugadores de la cantera. Es una idea que no se debería haber perdido en los últimos años. Creo que el nivel de los jóvenes sigue siendo muy alto y que en el primer equipo, del jugador 14 al 20 deberían ser de la cantera".

El centrocampista barcelonés comparte su pasíon culé en Japón con el último gran capitán del club Andrés Iniesta "vivimos en el mismo edificio y no podemos ver los partidos en directo por el horario pero durante el almuerzo del día siguiente siempre hablamos del Barça". Ha vuelto a disfrutar del fútbol después de un calvario de lesiones y se siente preparado para volver pronto al fútbol europeo "siempre digo que lo tengo en la cabeza. He venido aquí a encontrar mi mejor nivel, a jugar partidos con continuidad, pero es cierto que pienso en el regreso y espero que llegue ese momento. Por ahora esta temporada mi idea es quedarme aquí". Explica Samper que en Japón ha supuesto un golpe muy duro el aplazamiento de los Juegos Olímpicos y que esperan poder celebrarlos en 2021.