Sergi Samper en Esports COPE: "No tengo claro que Messi se quede, lo veo complicado pero ojalá siga"

El ex jugador del Barça, Granada y Las Palmas, atiende a Esports COPE desde Japón, donde prepara la pretemporada del Vissel Kobe, equipo en el que juega desde hace casi dos años junto a Andrés Iniesta y antes con David Villa. Como reconocía Samper, le gustaría volver a Europa y espera recibir ofertas en el próximo mercado. Mientras, desde Asia está muy pendiente de todo lo que sucede en Barcelona y ha repasado la actualidad azulgrana en COPE.

Primero, sobre la noticia de la semana, el contrato de Leo Messi: "No sé si alguien merece cobrar esa cantidad pero desde luego si alguien lo merece es Leo Messi". Samper compartió vestuario con el capitán y decía que "siempre le estaré agradecido por lo que nos ha dado". Sobre el futuro del 10, "no tengo claro que Messi se quede, lo veo complicado pero ojalá siga".

El mediocampista también ha valorado el año del Barça: "Es una temporada bastante diferente donde seguramente no se aspira a tanto, estamos muy lejos en la clasificación de La Liga". Aún así, es optimista: "hay jugadores jóvenes como Pedri o Araujo que han dado un paso adelante y a los que Koeman les está dando mucha confianza". Samper no duda en ser crítico con la gestión del club: "Hay cosas que no se han hecho del todo bien estos años: decisiones, maneras de entrenar y de jugar, los jugadores escogidos para el primer equipo... se ha mirado poco para la gente de la casa y lo he echado en falta". Sobre la Masia lo tiene claro: "ahora no queda otra que mirar a la Masia y al final de algo negativo se sacará algo positivo. Hay que darles confianza porque hay muy buenos jugadores en la cantera". Siguiendo con las noticias que rodean al Barça y su estado actual, Samper valora así las opciones de levantar trofeos: "La copa es el título más realista del Barça, son sólo tres partidos y pueden ganar un título para la afición". El Barça se juega hoy a las 21h el pase a semifinales de la Copa del Rey contra el Granada en los Cármenes. Un partido que Samper intentará ver: "Siempre que el horario me lo permite intento ver los partidos del Barça, el de hoy lo veré a partir de la segunda parte porque empieza a las 5 de la mañana nuestras".

Sergi Samper tampoco ha querido evitar hablar del proceso electoral del Barça. Es socio pero no podrá votar al estar en el extranjero. No ha querido desvelar sus preferencias pero ha explicado que "está pendiente de los debates que llegarán" y que "por desgracia" no puede votar.

Por último, Samper ha contado como está su compañero, Andrés Iniesta: "Ahora está lesionado pero está muy feliz y contento de estar aquí". Y como no podía ser de otra manera, ha dejado el apunte olímpico en Esports COPE. Samper ve como el país nipón no tiene otra cosa en mente"esperan poder celebrar los Juegos Olímpicos este verano".