Sergi Martínez: “Es un cambio de dinámica total, pero debo seguir trabajando”

El alero del Barça Sergi Martínez valoró positivamente su 'ascenso' al primer equipo dirigido por Sarunas Jasikevicius, aunque continuará con ficha del filial.

"Lo estoy viviendo muy bien. Es un cambio de dinámica total, pero tengo que seguir trabajando para ganarme la confianza de los entrenadores, de los compañeros y poco a poco ganarme la confianza de todos para conseguir minutos en el primer equipo", aseguró Sergi Martínez en declaraciones a Barça TV.

El joven alero de Rubí, de 21 años y 2,02, jugó la temporada pasada en el filial barcelonista en la LEB Plata a las ordenes de Diego Ocampo, promediando 12 puntos, 6 rebotes y 14,3 de valoración en 23 partidos.

Martínez continuará con ficha del filial que dirigirá Mateo Rubio, pero se entrenará, tal como ocurrió el curso pasado con el base argentino Leandro Bolmaro, con el primer equipo. Por tanto, Sergi Martínez evita salir cedido está temporada.

El alero realizó estás declaraciones desde Encamp, dónde se encuentra el equipo de 'Saras' realizando su segunda fase de la pretemporada.

Uno de sus otros objetivos será estrenarse en competición europea: "Debutar en la Euroliga es un reto, un sueño, pero si le sumas que me he criado aquí, en Can Barça, sería un sueño debutar y defender los colores en cualquier competición posible. Como reto personal me planteo mejorar como jugador y aprender mucho de la sabiduría de Jasikevicius y de mis compañeros”.

Sergi Martínez llegó al club azugrana a los nueve años en categoría infantil y ya acumula 12 temporadas como culé. También ha jugado en el cadete, el júnior y en el segundo equipo, con el que debutó a los 16 años. En total suma 125 partidos en la LEB Plata.

La temporada pasada, el canterano debutó con el primer equipo que dirigía Svetislav Pesic en un partido de la competición doméstica contra el Herbalife Gran Canaria en noviembre del 2019 y también fue convocado en algunos partidos de Euroliga sin llegar a debutar.

Este miércoles podría tener algunos minutos en el primer amistoso de pretemporada del Barça, que le enfrentará al MoraBanc Andorra en el Complex de Encamp.