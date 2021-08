Sergi Gómez: "Vinc a aportar experiència i competitivitat"

Sergi Gómez, que ja va debutar contra el Cádiz a l'stage que va fer l'equip a Marbella, ha estat presentat aquest migdia a l'Auditori Juan Segura Palomares del RCDE Stadium amb la presència del conseller delegat José María Durán i el director esportiu Francisco Joaquín Rufete.

El jugador és el primer i, de moment, únic reforç pel club perico aquesta temporada. El d'Arenys de Mar ha firmat per tres temporades més una altra opcional. Tot i tenir altres ofertes, Gómez s'ha decantat per l'Espanyol. "Hi havia un interès des de fa temps i això ha jugat a favor. Això ha estat una de les coses més importants. Hi havia altres clubs, però la insistència m'ha ajudat a decantar-me per l'Espanyol", explicava.

El central també ha volgut adreçar el seu passat blaugrana. "Fa molts anys que vaig jugar al Barça. Els que em coneixen saben de la meva professionalitat i això està per sobre de tot".

Tot i que les últimes temporades no ha pogut disputar tants minuts com li hagués agradat, Gómez està molt il·lusionat i amb ganes d'aportar "experiència i competitivitat" i sumar perquè l'Espanyol sigui "una mica millor cada dia".

"Fa uns anys que competeixo a primera, en el Celta i el Sevilla. Han estat dos anys amb una competència molt elevada amb Diego Carlos i Koundé, dos centrals de molta qualitat. Segurament no he tingut els minuts desitjats i per això vinc amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar-me", explicava el central.

"Els jugadors tenen una idea molt clara, amb conceptes clars. Si li donem un plus d'ambició farem un pas endavant" comentava el d'Arenys de Mar sobre els seus primers dies com a jugador de l'Espanyol. Per últim, explicava que l'objectiu de l'equip és "aconseguir els 40 punts" que els permetran mantenir-se a la màxima categoria i, a parir de llavors, "seguir creixent a poc a poc".