Sergi Darder: "Si me pones en un papel quedar segundos y acabar la liga hoy, firmo"

El jugador del RCD Espanyol Sergi Darder ha comparecido hoy en rueda de prensa en el Ciutat Esportiva Dani Jarque para valorar la situación del equipo que se encuentra líder en Segunda División a la espera de lo que haga el Mallorca esta noche en Fuenlabrada en el último partido de la jornada.

Darder, autor de dos goles el pasado viernes en Castellón para la victoria del Espanyol por 1 a 3, asegura que "nosotros lo que queremos es subir directo. El objetivo sería quedar primeros y ahora mismo si me pones un papel firmo quedar segundos y acabar la liga hoy. No se trata se quedar segundos pero sí de subir directos. Sabemos que el playoff no nos gustaría jugarlo".

El centrocampista considera que los jugadores han dado un paso adelante "tenemos que mentalizarnos para ganar todos los partidos. Los jugadores teníamos que dar un paso adelante. Sabemos que hay que ganar de 3 en 3 para conseguir nuestro objetivo".

También se refiere a las sensaciones del equipo "siempre han sido buenas, lo que ha cambiado son los resultados. Estamos en el camino correcto. Estamos contentos pero todavía no hemos hecho nada. Hay que seguir así y el jueves tenemos otro partido importantísimo". El equipo prepara el duelo contra el Fuenlabrada, que se disputará el Jueves Santo en el RCDE Stadium (17:00 horas).

Sergi Darder asegura que Vicente Moreno ha encontrado su posición ideal "me siento bien desde hace tiempo. Hablé mucho con el técnico. Me pone en la posición que me siento más cómodo. Si otros entrenadores no me ponían ahí sería porque no me veían preparado o porque veían otras cosas".