Sergi Darder: "Ya nos avisaron que no subiremos con la gorra"

El jugador del Espanyol Sergi Darder ha asegurado que están "con los pies en el suelo, somos conscientes que hace un mes la gente no estaba muy contenta con la imagen del equipo. La Segunda no es un paseo cada semana. Ya cuando bajamos nos avisaron 50.000 personas, no penséis que bajaréis y luego subiréis con la gorra"

El equipo de Vicente Moreno es líder y poco a poco va mejorando su juego además de tener recursos para resolver partidos complicados "es verdad que hemos tenido un inicio espectacular pero no podemos pensar que cada partido será un paseo".

Sergi Darder aceptó rebajarse el sueldo este verano para seguir en el equipo y explica "no me vi fuera porque es el club que me lo ha dado todo y no te ves fuera cuando se trata de un tema de dificultad del club, sobre todo económica. Deportivamente el objetivo era mantenernos a todos. Decidimos quedarnos aquí y estoy muy contento de estar aquí".