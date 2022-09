Sergi Darder en Esports COPE: "Las sensaciones son mejores que los puntos que tenemos"

El nuevo capitán del Espanyol Sergi Darder ha atendido a Esports COPE para valorar las sensaciones del equipo en el inicio del campeonato y las suyas personales asumiendo la responsabilidad del brazalete.

Darder afirma que no lo esperaba en sus inicios "desde que llegué aquí con 13 años, no era mi sueño porque me parecía imposible. Mi sueño era pertenecer a este equipo el máximo tiempo posible y ahora doy este paso más. Es una responsabilidad y estoy orgulloso de llevar el brazalete". El centrocampista balear explica que "hace unos años no me veía preparado por lo que representa. Es una responsabilidad muy grande y tienes que ser un referente para el vestuario. Ahora me veo capacitado para ayudar a todo el mundo porque no necesito ayuda para mí".

Darder asegura que su comportamiento no cambiará "representas un vestuario y un escudo. Seguiré haciendo lo mismo, dar el 100% y inculcar los valores. Antes ya lo intentaba ser sin llevar el brazalete. No cambia mucho pero sí que tienes más responsabilidad".

El equipo busca la primera victoria de la temporada en casa y lo intentará en el próximo partido contra el Valencia el 2 de octubre en el RCDE Stadium. Sólo ha sumado 4 puntos en 6 jornadas pero Darder reivindica al equipo "yo sigo confiando. Puedo entender que alguien tenga dudas pero dentro no tenemos ni una. Creo que las sensaciones son mejores que los puntos que tenemos, pero es evidente que en Primera no valen sensaciones. Hemos tenido un calendario fastidiado y hemos competido contra equipos que quedarán por delante nuestro en la clasificación, pero sigo confiando muchísimo".

Darder lamenta los errores individuales que han condenado al equipo "me gusta lo que veo, la actitud de la gente, el mensaje del míster, pero estamos cometiendo errores que no se pueden permitir si queremos estar un poco más arriba en la clasificación".

Además, el capitán destaca la reacción del equipo "los mejores minutos los hacemos normalmente después del error y eso no pasa mucho. Normalmente pasas 15 minutos tocado, pero este equipo tiene alma. Evidentemente prefiero no cometer los errores, pero estamos compitiendo. Estamos en un proceso de aprendizaje que ojalá se concrete en victorias lo antes posible".

Darder cree que cuando llegue el primer triunfo como locales, las aguas se calmarán un poco "necesitamos ganar el primer partido en casa. La gente nos está dando más de lo que merecemos, pero el equipo transmite cosas más allá de la victoria, cosas que gustan a la afición".

Asegura Darder que el mesaje del míster Diego Martínez está calando en el vestuario "si ves los partidos, es evidente que cala. Se pueden recriminar cosas, pero el equipo suda sangre y lo da todo, eso es una base muy buena hacia el futuro".

El centrocampista resta importancia a la situación tensa vivida con RDT desde el inicio de la pretemporada "el ruido fue más de cara a fuera del vestuario que dentro. Dentro no le hemos dado importancia".