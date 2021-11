Sergi Darder en Esports COPE: "Darderisme es ganar en el Camp Nou"

Sergi Darder, uno de los jugadores importantes en el vestuario del Espanyol, ha pasado por los micrófonos de Esports COPE a pocos días para el derbi especial que se disputa este sábado en el Camp Nou (21:00 horas).

Sergi Darder lanzó un mensaje de ambición en 2018 que caló en la afición del Espanyol y también lo aplica al derbi "darderismo es ganar en el Camp Nou, porque es ganar el siguiente partido. Creo que estamos en un buen momento, la unión nos está haciendo fuertes y el objetivo es llegar lo más lejos posible".

El centrocampista asegura que "las sensaciones son muy buenas e intentaremos aprovechar nuestras oportunidades" y añade "jugar en el Camp Nou no es fácil y habrá momentos en que nos tocará sufrir. Cuanto más cerca estemos de ser nosotros mismos, más cerca estará la victoria".

Asegura que nunca salen con miedo en este tipo de partidos, como el día que ganaron al Real Madrid "cuando jugamos en casa contra el Madrid, hubo momentos de estar encerrados en el área, pero no salimos cohibidos, son situaciones de partido".

Ante el debut de Xavi Hernández como técnico del Barça, no tiene muy claro qué rival se encontrarán "es una incógnita. Sabemos cómo juega el Barça, pero los cuatro detalles que aporta el nuevo entrenador no los sabemos".

Darder se siente en un buen momento de su carrera y le falta un gran partido como el del sábado "siempre me gusta jugar este tipo de partidos. Siempre estoy motivado sea quién sea el entrenador. Nosotros tenemos que mirar a nosotros y estar a nuestro máximo nivel" y añade "estoy en un buen momento, creo que tengo más regularidad. Estoy mentalizado para hacer el mejor partido de mi vida, como cada semana".

El jugador del Espanyol recomienda su decisión de ponerse en manos de profesionales en su día "sigo yendo al psicólogo. Al principio cuando me dijeron de ir al psicólogo pensé "estás loco". Pero ahora creo que es una cosa normal en la vida de las personas y de los futbolistas. Soy un privilegiado porque hago lo que me gusta y no me puedo quejar".