L'entrenador del Hyderabad FC de la Índia Manolo Márquez analitza a Esports COPE la victòria in extremis del FC Barcelona contra el Valladolid.

El míster considera que l'equip va patir més del que es podia esperar "al Barça li va costar molt i més tenint en compte la línia tan bona que portava. No sé si va ser un excés de confiança o que aviat arriba el Clàssic, però també es va trobar un bon Valladolid davant".

Manolo Márquez reconeix que el canvi de sistema a la segona part li va anar bé al Barça "va començar amb els tres centrals i a la segona part va tornar als quatre defenses amb Dembélé més obert. La primera part va ser molt fluixa i segurament van parlar al vestidor el que deia Messi al descans que si no posaven una marxa més, els costaria guanyar".

L'exentrenador del Badalona, que acaba de tornar de la Índia un cop finalitzada la competició, recorda quins eren els debats fa uns mesos i com està ara el barça amb opcions de fer el doblet "estàs a tiro de guanyar la lliga. Ara la gent ja no es planteja l'antic debat de jugar amb tres centrals o no".

Davant del Real Madrid aquest dissabte el dubte serà si mantenir els tres centrals i Manolo Márquez es mulla "jo crec que el Madrid sí que ho farà, tot i les baixes, i crec que el Barça d'entrada també".

Respecte les polèmiques arbitrals, márquez considera que "per mi no és ni penal d'Alba, ni expulsió d'Óscar Plano. Però estem despistats perquè durant el campionat s'han xiulat aquest tipus de penals. A la jugada del penal, el VAR té poc a dir, però a la de l'expulsió sí".