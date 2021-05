"La sensación de improvisación en el Barça de Laporta es tremenda"

Aquest divendres escoltem les dures crítiques de Koeman contra la falta de respecte que ha patit ell i els seus jugadors per part de la Junta de Joan Laporta i els mitjans.

Entrevistem David Barrufet, acomiadat després de 37 anys al Barça.

��️ David Barrufet en Esports COPE: "No me esperaba que me echasen del club"



�� Escucha la entrevista al mánager deportivo de la sección de balonmano del Barça #FCBlivehttps://t.co/kkzzRiUEkq