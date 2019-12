Segueix a COPE el sorteig de Champions: el Tottenham de Mourinho i el Chelsea, possibles rivals pel Barça

Els dos sortejos es celebren avui a la seu de la UEFA a Nió, a les 12.00 començarà el sorteig de Champions i a les 13.00 el d'Europa League. Tindràs tota la informació en directe a COPE a partir de les 12.00.

El Barça, com a líder de grup, evitarà els principals perills, però el seu rival a vuitens de final sortirà de la Copa 2. Es podria produir el duel amb més morbo que seria el retorn de Mourinho al Cam Nou amb el seu Tottenham. Els altres possibles oponents són el jove Chelsea de Frank Lampard, els italians Nàpols o Atalanta i el francès Olympique de Lyon. Els partits d'anada de vuitens es disputaran el 18, 19, 25 i 26 de febrer i els de tornada el 10, 11, 17 i 18 de marzo. Tots ells es diputaran a les 21.00. La final es celebrarà el 30 de maig a l'Estadi Olímpic Atatürk d'Istambul.

També coneixeran els seus rivals a vuitens l'Atlético de Madrid i el Real Madrid, que com a segons de grup podrien trobar-se amb un rival d'entitat com el City de Guardiola o el Bayern. Mentres que el València de Celades també arriba com a cap de sèrie.

Pel que fa a l'Espanyol, entre els possibles rivals que sortiran de la Copa 2, les grans amenaces seran Sporting de Portugal, Leverkusen, Shakhtar, Roma, Wolves, Eintracht i Wolfburg. S'evitarà el Getafe com a rival espanyol i el Ludogorets en el camí cap a la final del Gdansk Stadium a Polònia el 27 de maig. Els partits de setzens es diputaran el 20 i el 27 de febrer, anada i tornada.