"La secretaria tècnica del Barça treballa més per quadrar els números que per fer un bon equip"

Com cada dia, Joan Batllori fa el seu editorial a Esports COPE sobre l'actualitat del FC Barcelona. Aquest dimarts analitza la complicada situació de la secretaria tècnica del FC Barcelona sense diners per fer els fitxatges necessaris.

Novament en aquest mercat invernal, el club no ha estat capaç de fitxar un davanter centre davant les baixes de Luis Suárez i Dembélé. S'han alegat qüestions econòmiques com l'alt preu que tenia Rodrigo, el davanter del València que era el perfil preferit per reforçar l'equip. En canvi, en el mateix mercat d'hivern, el club ha aprofitat per quadrar números venent jugadors com Carles Pérez, Abel Ruiz o Todibo, sense tenir en compte que el primer equip quedava molt curt d'efectius i debilitat.

Joan Batllori recull una frase interessant de l'entrevista que va concedir Jordi Mestre a Mundo Deportivo on afirmava "el equipo de Grau, Segura, Abidal y Planes se dejó la piel el último mes para cuadrar el presupuesto. Pero no hubo ni el más mínimo reconocimiento desde la Junta". I on també afegia que "hay directivos que se sienten entrenadores y directores deportivos". Aquestes declaracions posen de manifest les tensions internes dintre del club entre la part econòmica i la part esportiva per la delicada situació on quedat l'equip de Quique Setién.

Jordi Mestre, ex vicepresident esportiu del Barça va estar ahir al Partidazo de Cope amb Helena Condis i va analitzar la situació del club uns mesos després de la seva dimsió. També va explicar com van intentar fitxar Neymar a l'estiu i no va ser possible.