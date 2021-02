Santi Salvat en Esports COPE: "Con Toni de presidente, Messi seguirá en el Barça"

El miembro de la candidatura de Toni Freixa, Santi Salvat ha pasado por los micrófonos de Esports COPE en la serie de entrevistas electorales que estamos manteniendo con miembros de todas las candidaturas a la presidencia del Barça.

Salvat, que fue precandidato en 2010, es optimista en cuanto a la continuidad de Messi en el Barça "hay que recordar que Leo Messi es barcelonista y es consciente de la situación del club. Lo primero que haremos es sentarnos con él y explicarle cómo está todo. Estoy seguro que con Toni de presidente, Messi seguirá en el Barça".

Salvat ataca a Laporta por no asistir a los debates electorales previos a la campaña que empieza mañana "ellos pensaban que tenían mucho que perder porque su campaña estaba pensada como algo muy rápido. Quizás se ha alargado y no estaban suficientemente preparados. Igual no tenían la estructura preparada para debatir y eso me parece una falta de respeto". Respecto a la presentación del proyecto deportivo que hoy ha hecho Laporta, asegura que "no hemos hablado con Mateu Alemany, no entra en nuestro concepto una persona declaradamente del Real Madrid".

El empresario, que trabaja en el área institucional de la candidatura 'Fidels al Barça', está esperanzado con el apoyo de los socios "cada vez mejor. Empezamos como el hermano pequeño, pero la cosa ha ido creciendo desde que pasamos el corte. Estamos muy esperanzados". Y explica que da su apoyo a Freixa porque "es alucinante ver cómo se explica y cómo tiene las ideas claras de un proyecto que piensa en los socios, más que en él. Eso me sedujo desde el primer momento".

Santi Salvat también se ha referido a los tres fichajes de los que habló Toni Freixa para su candidatura "son jugadores que ya están marcando la diferencia en los equipos que están. La gente se enterará en el momento que los presentemos. Gustarán porque son perfil Barça y son jugadores que querrán ganar el Balón de Oro con el Barça". Ante los problemas económicos del club, Salvat se muestra convencido de que esos fichajes serán posibles si ellos ganan "nuestro proyecto se basa en una reestructuración de lo que hay. Estamos convencidos de que podríamos hacer esos fichajes".

La candidatura de Toni Freixa ha hecho una campaña en las paradas de autobuses y metros con mensajes ingeniosos como "No permitiré que el VARentino controle LaLIga". Santi Salvat explica que "defenderemos los intereses del Barça en todas partes. Respecto al VAR, entendemos que es un win-win, pero debe ser un win-win en el que todos ganemos, no que siempre ganen los mismos".