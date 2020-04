Sandro Rosell interpone una querella contra la jueza Lamela por prevaricación

El ex presidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha presentado una querella contra la jueza Carmen Lamela que instruyó su caso en la Audiencia Nacional. Lamela mantuvo a Rosell 643 días en prisión preventiva, el caso más largo en la historia de nuestro país, y finalmente el empresario acabó absuelto por falta de pruebas en el caso de las comisiones de la Confederación Brasileña de Fútbol.

En la segunda parte de la entrevista con Mundo Deportivo publicada este lunes, el expresidente del Barça se muestra contundente sobre la actuación de la juez Lamela y la fiscal que instruyó su caso. Rosell asegura que “tanto mis abogados, como yo mismo, como algún magistrado al que hemos consultado, no tenemos ninguna duda de que la magistrada Lamela prevaricó, no sé, desconocemos el motivo por el que lo hizo, como tampoco hay duda que la señora Lamela no pudo prevaricar sola. En esa prevaricación tuvo una inductora imprescindible que fue la fiscal. Por ese motivo, de momento, he interpuesto una querella a la juez Lamela, para depurar sus responsabilidades e intentar llegar hasta el fondo de este escándalo judicial. Aunque soy consciente de que algunos de sus compañeros jueces intentaran protegerla y no será fácil saber la verdad. Los jueces son muy corporativistas y se protegen entre ellos, y más, teniendo en cuenta que ahora ella es jueza del Tribunal Supremo”.

El ex presidente añade que “ambas, la magistrada como la fiscal inductora de la prevaricación, fueron 'sorprendentemente' ascendidas después de la instrucción de mi caso, y salieron de la Audiencia Nacional. Los asuntos catalanes que le correspondieron a la magistrada Lamela le han traído un buen rédito situándola en lo más alto de la magistratura”.

En la entrevista, Rosell también asegura que volvería a fichar a Neymar para el Barça, pero esta vez con un contrato por variables de rendimiento y comportamiento. Además añade que Bartomeu, amigo suyo, es un presidente más fuerte de lo que algunos piensan.