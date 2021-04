Sandra Paños en Esports COPE: "Estamos mejor que las dos veces que nos eliminó el PSG"

La portera del FC Barcelona Sandra Paños ha atendido a los micrófonos de Esports COPE en la previa de las semifinales de Champions que enfrentará al equipo azulgrana con el PSG. Un duelo en el que el Barça buscará la segunda final de su historia en la competición europea "tenemos muchas ganas y sabemos que será una eliminatoria muy importante".

Este domingo se disputa el partido de ida en París (15:00 horas) contra un rival que ha eliminado al Olympique de Lyon, ganador de las cinco últimas ediciones "están haciendo una gran temporada y vienen con mucho ánimo porque han conseguido ganar al gran campeón", asegura Sandra Paños.

La gran portera azulgrana destaca el buen momento del equipo que ya se enfrentó al PSG en los cuartos de final de 2016 y en las semis de 2017 y quedó eliminado en ambas ocasiones "estamos mejor que las dos veces que nos han conseguido eliminar, tenemos más experiencia y estamos en un gran momento. Ellas también lo están, así que será un partido complicado".

Sandra Paños reconoce que se van a enfrentar dos equipos muy diferentes, el Barça con más calidad y el PSG con más físico, aunque la portera asegura que "a pesar de tener mucho físico, también tienen grandes jugadoras".

El hecho de jugar el primer partido en París no debe condicionar el planteamiento del Barça, según Sandra "sólo pensamos en la victoria y sino en marcar los más goles posibles fuera de casa". Aunque el equipo es consciente que debe buscar un buen resultado para afrontar la vuelta en el Johan Cruyff dentro de una semana "ojalá vaya todo bien este domingo y podamos celebrarlo después con nuestro público".

Los socios del Barça agotaron las 1000 entradas disponibles para el partido en tan sólo media hora este jueves, en cambio en París, el partido se jugará sin público por las restricciones de la pandemia.

Sandra Paños ha lamentado que en las últimas horas se haya publicado el futuro fichaje de la jugadora del PSG Paredes por el Barça "no sabemos si es verdad. Creo que esa noticia viene en un momento que no toca. Nos tenemos que centrar en el partido y no en las jugadoras que puedan venir".