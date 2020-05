S'acomiada la capitana de l'Espanyol Paloma Fernández després de set temporades al club

La capitana del RCD Espanyol s'acomiada del club a l'edat de 30 anys, després de cinc temporades a la disciplina blanquiblava. El club ha emès un comunicat agraïnt el seu esfroç i professionalista. La madrilenya ha respost a les xarxes socials amb un missatge emotiu "Gracias, una perica más siempre!".

EL COMUNICAT DEL RCDE ESPANYOL

La capitana del primer equip femení del RCD Espanyol de Barcelona, Paloma Fernández, ha decidit posar fi a la seva etapa al club blanc-i-blau després de set temporades defensant l'escut.

Després de l'anunci de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) de donar per finalitzades les competicions de futbol espanyol no professional sense descensos, i acabant així la Primera Iberdrola a falta de vuit jornades per disputar, la futbolista ha anunciat al Club que no continuarà la propera temporada.

La futbolista va arribar a les files del conjunt espanyolista a l'estiu del 2013, procedent del Torrelodones CF. Amb la samarreta blanc-i-blava, Paloma ha disputat 200 partits oficials, ha marcat 32 gols en lliga, i al setembre de 2013 va conquistar el títol de Copa Catalunya en la seva novena edició.

El Club agraeix a Paloma la seva professionalitat i esforç dedicats durant la seva etapa com a jugadora blanc-i-blava i li desitja tots els èxits personals i professionals en el futur.

Bona sort, Paloma!