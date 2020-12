El Sabadell sale de la zona de descenso

El Centre d’Esports Sabadell ha logrado una importante victoria de mucha importancia en la pelea por la permanencia al imponerse a domicilio por 1-2 y remontando a un rival directo en esa lucha como el Fútbol Club Cartagena gracias a los tantos de Guruzeta y Carlos David en propia puerta, que han decantado este choque entre conjuntos ascendidos el pasado verano a LaLiga SmartBank.

El Cartagena, con el mismo once que dispuso su técnico en el partido ganado por 1-2 el pasado sábado en La Rosaleda de Málaga, donde puso fin a una racha de seis jornadas sin ganar, salió a mandar

Los de Borja Jiménez sometieron a su rival a un dominio absoluto en los compases iniciales y, con un juego fluido y vertical, dispusieron de hasta cuatro ocasiones muy claras en menos de diez minutos.

En el primer minuto, Nacho Gil disparó fuera por poco a la derecha de la portería arlequinada, apenas dos después fue José Ángel Jurado el que envió el cuero por encima del larguero y acto seguido Rubén Castro el que lo estrelló en el poste derecho a pase de Álex Gallar, quien también asistió a Nacho Gil para que Mackay le negara el gol a éste.

Superados esos minutos de acoso blanquinegro, los visitantes fueron controlando la situación y generaron algo más de peligro, como con un remate de Edgar que se perdió a la derecha de Marc Martínez y, sobre todo, con una vaselina de Néstor que no fue gol porque Carlos David despejó de cabeza cuando ya entraba el balón y con un remate de cabeza de Grego Sierra ligeramente desviado.

El partido, que en su primera media hora no dio un respiro, bajó de intensidad a partir de ahí y eso hizo que decreciera el número de oportunidades sin que se registrara ninguna más de claridad hasta rebasado el minuto 15 del segundo tiempo y fue con el 1-0, que llegó con un centro de Álex Gallar buscando a Rubén Castro fue tocado lo justo por el delantero para batir a Mackay.

De este modo, el canario hacía su noveno gol en el campeonato y veía puerta seis jornadas después.

Con 20 minutos para el final Antonio Hidalgo, técnico del Sabadell, agotó sus cambios poniendo en juego a la vez a Stoichkov, Óscar Rubio y Héber Pena, pero fue el Efesé el que siguió dominando y acercándose al gol. Rubén Castro y Elady, en la misma jugada, pudieron batir de nuevo a Mackay, pero el portero salió a los pies del primero y el segundo envió fuera dicho rechace.

Pablo Clavería lo intentó con un tiro desviado desde fuera del área y, cuando más tranquilo parecía el encuentro para los locales, el choque cambió radicalmente.

Guruzeta empató en una acción aislada, a la media vuelta y con un tiro ajustado al poste derecho de la portería blanquinegra y apenas cinco minutos después los catalanes le dieron la vuelta al marcador en una jugada en la que la suerte se puso de su parte, ya que en un tiro que no iba a portería el balón le pegó en la cara a Carlos David y entró en la portería de Marc Martínez.

Los minutos finales no sólo no fueron de agobio para el Sabadell sino que tuvo opciones claras para haber aumentado su renta, especialmente una de Stoichkov que no marcó estando solo delante del portero local.

Ficha del partido:

1. Fútbol Club Cartagena: Marc Martínez; David Simón (William, 88), David Andújar, Carlos David, De la Bella; José Ángel Jurado (Jack Harper, 85), Pablo Clavería (Carrasquilla, 85), Nacho Gil (Sergio Aguza, 76), Álex Gallar; Elady y Rubén Castro.

2. Centre d’Esports Sabadell: Mackay; Víctor García (Stoichkov, 72), Jaime Sánchez, Juan, Grego Sierra (Óscar Rubio, 72), Pierre Cornud; Undabarrena, Aaron Rey (Juan Hernández, 64), Adri Cuevas, Néstor (Héber Pena, 72) y Edgar (Guruzeta, 64).

Gol: 1-0. Minuto 63: Rubén Castro. 1-1. Minuto 77: Guruzeta. 1-2. Minuto 83: Carlos David, en propia puerta.

Árbitro: Iosu Galech Apezteguía, del comité navarro. Mostró la tarjeta amarilla a los locales Sergio Aguza, Pablo Clavería y Elady y a los visitantes Pierre Cornud, Grego Sierra, Undabarrena y Juan Hernández.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoctava jornada de LaLiga SmartBank de la Segunda División de fútbol que se disputó sin público en el estadio Cartagonova de Cartagena.