Rufete: "La sanción a Bernardo es injusta y desproporcionada"

El director general deportivo del Espanyol, Francisco Joaquín Pérez Rufete, explicó este jueves que la sanción de dos partidos al central colombiano Bernardo "es injusta y desproporcionada" porque, en su opinión, la acción "no es violenta".

"No podemos hacer más y si pudiera ir andando a Madrid para que le quitaran la roja, lo haría. Hay un gran reto por delante con el VAR, que debe hacer mejores a los árbitros. Los expertos deben machacarse la cabeza", reflexionó en la rueda de prensa de presentación de su nuevo cargo.

El dirigente blanquiazul apuntó que se necesita más "sensibilidad y respeto". "Hay unos procedimientos en los que quizá un exfutbolista debe aportar estando dentro del VAR. No lo sé, no me dedico a esto. Pero cuando creamos que algo es injusto, lo diremos", apostilló.

Por otra parte, Rufete valoró la nueva estructura del área deportiva. "La idea es sencilla. Lo que ocurre en el primer equipo lo deben entender todos y aplicar al resto del club. Todos debemos movernos en el mismo lugar, de la misma manera, a la misma velocidad y por la camiseta", afirmó.

Cuestionado por las posibles renovaciones en la plantilla, el director deportivo insistió en que la prioridad es el presente. "Nadie está pensando en el futuro. Ya tendremos tiempo de hablar y explicar el resto. Somos todos responsables y se trata del Espanyol y de su historia", subrayó.