Rubi a Esports COPE: "El Barça està arrasant a la Lliga"

L'Ex tècnic del Barça Joan Francesc Ferrer 'Rubi' ha passat per Esports COPE a una setmana per visitar el Camp Nou amb el seu Almería.

Rubi s'ha mostrat molt contundent a l'hora de valorar el creixement del Barça, tot i l'eliminació a la Champions, "segurament molts no estaran d'acord, però per mi el Barça està arrasant a la Lliga. Al marge del dia del Madrid, està guanyant amb molta solvència. Per mi és un equip amb molts arguments, per tant penso que s'està fent molt bona feina".

El que va ser ajudant del Tata Martino al Barça la temporada 13-14 també es refereix a les últimes paraules de Quique Setién sobre les dificultats que va trobar al vestidor blaugrana "en qualsevol feina la gestió de grup és fonamental. Sempre és complicat perquè són grups de persones amb problemes, però el 95% són bones persones que volen ajudar a l'equip. No podem pensar que estem entrenant a dimonis i que ningú vol fer el que se li demana. És més senzill del que sembla".

Rubi també valora l'eliminació del Barça a la Champions com coses que poden passar "sabíem que era un grup molt complicat, amb tres equips molt forts i la Champions penalitza moltíssim. El marge d'error és més petit del que sembla".

El tècnic, que també va dirigir a l'Espanyol i el Girona, es mostra optimista amb la temporada dels dos equips catalans "penso que Espanyol, Girona i Almeria aconseguirem els nostres objectius".