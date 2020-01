Rubén de Tomás: "Raúl ayudará al Espanyol con sus goles"

Hoy en Esports COPE hemos podido hablar con Rubén de Tomás, el hermano pequeño de Raúl de Tomás, el fichaje más caro de la historia del Espanyol con 20 millones euros. Rubén es extremo en el San Sebastián de los Reyes (Madrid) y da la casualidad, que también será el rival del Espanyol este domingo en los dieciseisavos de Copa del Rey: "cuando tocó el Espanyol en el sorteo de jamás me pensaría que mi hermano iba a fichar por el Espanyol". Además, esta será la primera vez que jueguen contra ellos "en casa hemos jugado pero en una competición oficial nunca nos hemos enfrentado". Y si alguien piensa que habrá confusión en la serigrafía de las camisetas (RDT) no hay de que preocuparse ya que Rubén tiene en su espalda: R. DE TOMAS.

Sobre la comparación con su hermano, de quien es seis años menor, es honesto "no meto tantos goles como Raúl ojalá... ojalá meta tantos goles como él y ganemos el domingo".Rubén sobre todo está feliz por la vuelta de su hermano a España aunque, todavía no se lo ha podido transmitir: "no he podido hablar con Raúl todavía, le dejé un mensaje por la noche para desearle suerte pero no hemos podido hablar". Y sobre su elección lo tiene claro: "estoy seguro que ayudará al Espanyol con sus goles, conozco a mi hermano y está super feliz".

Y ya entrando en materia del propio partido y el rival del Sanse: "es un equipo de Primera, nosotros llegamos muy motivados porque es una competición a la que no estamos acostumbrados y encima ante un rival como el Espanyol nos hace mucha ilusión y nos da una motivación extra". Será un encuentro a partido único lo que, a priori, da ventajas a los locales: "en nuestro campo estamos más cómodos y al final te metes en el campo del Espanyol y sufres muchísimo más". Jugarán en el mítico Matapiñonera: "en nuestro campo hay muy buen ambiente, una afición que nos apoya mucho y es muy respetuosa con los demás", afirmó en la antena de Esports COPE.