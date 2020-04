Ruben Peris: "La millor solució era ajornar La Volta i fer l'edició 100 en millors condicions"

El director de La Volta a Catalunya Ruben Peris, ha explicat a Esports COPE els motius de la decisió presa aquest dilluns d'ajornar a l'edició número 100 de la prova al próxim any "vista l'evolució de la pandèmia i com quedava el calendari després de l'estiu, hem pensat que la millor solució era ajornar definitivament La Volta a Catalunya per l'any vinent i poder fer l'edició 100 en unes millors condicions i celebrar aquesta edició com es mereix".

Des de fa uns dies, La Volta estava buscant encabir-se dintre el calendari ciclista internacional de 2020, però les grans proves i les clàssiques pràcticament omplen els mesos d'estiu i ha estat molt complicat trobar una bona data. És per això que una cita tan especial com el centenari de la prova, s'ajorna definitivament i es celebrarà al mes de març de 2021.

La �� edició de la Volta es disputarà al març de 2021



El diari francès l'Equipe informa que els ciclistes podran començar a sortir a entrenar a França a partir de l'11 de maig. El Tour es disputarà del 29 d'agost al 20 de setembre.