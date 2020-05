Rua virtual del Bàsquet Girona per celebrar l'ascens a la LEB Or

El president del Bàsquet Girona, Marc Gasol, ha anunciat al seu Instragram que el club farà una rua virtual el proper dissabte (18.30h) a través del seu canal de Youtube per celebrar l’ascens del primer equip a LEB Or.

Gasol, ara mateix confinat a Toronto a l’espera que es reprengui l’NBA, ha mostrat una eufòria continguda després que la FEB hagi confirmat que l’equip d’Àlex Formento jugarà la propera temporada a la segona categoria del bàsquet estatal "després de molts anys i molta feina hem arribat a un punt que ens vem marcar. Potser arribar a LEB Or sembla una mica d'hora dintre la progressió que teníem marcada al club". El president demana paciència a aquells que ja voldrien veure l'equip a ACB “hem arribat aquí molt ràpidament però no hem de tenir pressa en pensar en futurs grans objectius. El que hem de fer és gaudir del moment i sobretot continuar construint un club que sigui sostenible”.

Marc Gasol lamenta que l'ascens arribi de manera administrativa, l'equip anava segon a la Lliga quan es va aturar la competició "llàstima que no ho haguem aconseguit a la pista perquè m'hagués agradat molt veure Fontajau ple en unes fases finals o uns partits de playoff". "Amb el grup humà que hi ha és impossible que el club no vagi endavant. Això va per llarg".

En l’àmbit social Gasol tampoc té al cap encara quin és el creixement de socis que hauria de tenir el club ara que ha fet el salt a LEB Or. “Ara en tenim mil, si ho podem multiplicar per tres ja estarem molt a prop d’omplir Fontajau i aquest és el meu somni veure el pavelló ple animant els jugadors.”