Ronald Koeman: "No tengo miedo a poner un jovencito frente al París"

En la rueda de prensa previa al partido contra el Sevilla de este miércoles, ida de semifinales de la Copa del Rey, muchas de las preguntas que ha recibido el entrenador del Barça Ronald Koeman se han referido a las bajas del equipo y también a la eliminatoria contra el París Saint Germain del próximo martes.

El holandés se ha referido a las declaraciones sobre el posible fichaje de messi que han pronunciado en los últimos días algunos miembros del equipo parisino "si en París quieren hablar sobre el futuro de Leo que lo hagan, ahora entra un entrenador del Lyon que quiere protagonismo".

Ante la baja de Ronald Araújo, Koeman ha asegurado que no lo descarta todavía para el partido de Champions "no descartamos a nadie, pero hay que ir partido a partido y elegir a los que estan más frescos". Y en este sentido, preguntado por las opciones de jugar del canterano Óscar Mingueza, Koeman ha sido contundente "no tengo ningun miedo de poner a un jovencito en el partido contra el París. Él ha crecido mucho y ha cogido sus oportunidades. Si puede mejorar en algo es en saber cuándo tiene que apretar y ocupar zona, pero en general está haciendo las cosas muy bien".

El técnico del Barça tampoco descarta contar con Serginho Dest en el partido contra el PSG Dest "hemos intentado que entrenase pero sigue con molestias, por eso le hemos dicho que le dejamos fuera para que vuelva al equipo al 100%, si no es el sábado será contra París".

Respecto al estado de otro central ha asegurado "Samuel Umtiti está bien, está convocado y por tanto tiene opciones de jugar, si no no lo llevaríamos. Siempre estamos pendientes de su estado físico, pero yo creo que en muchos partidos que ha jugado ha demostrado su calidad como central".

Koeman ha dado este martes la lista de convocados para el partido contra el Sevilla con las bajas de Araújo, Dest, Pjanic y Braithwaite. Ha convocado a los jugadores del filial Conrad de la Fuente y Collado, además del portero Iñaki Peña.

El entrenador holandés se ha mostrado muy satisfecho por la reacción de su equipo cuando le han preguntado si se trata de una buena temporada para el Barça"parece que sobrevivimos a muchas cosas. Quiero destacar la mentalidad del equipo. Lo que estamos haciendo con tantas bajas, con los viajes fuera de casa en los últimos 11 partidos, le doy una nota de 10 a este equipo".

Ronald Koeman también ha sacado pecho sobre su trabajo en los últimos meses "es bueno el camino que hemos cogido de cambiar el equipo y dar oportunidades a los jóvenes, sin olvidarse que hay que ganar partidos. Estamos vivos en las tres competiciones a pesar de las bajas". Y destaca "muchos culés me han dicho que vuelven a celebrar los goles, especialmente después de Granada. Los culés vuelven a vibrar con el equipo y esto es para estar orgulloso como entrenador".