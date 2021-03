Ronald Koeman: "Si tenemos efectividad, nada es imposible"

El entrenador del FC Barcelona se ha mostrado muy satisfecho con la llegada de Joan Laporta al FC Barcelona "es un presidente que da mucha confianza a sus jugadores. Está muy bien metido en su cargo para ayudar a los entrenadores y los jugadores. Ha entrado bien, ha dicho unas palabras en el vestuario y había buen rollo. Nos toca seguir en el camino que hemos empezado y mañana es otra prueba para demostrar que estamos en el buen camino".

Koeman no se ha mojado sobre si el nuevo presidente será importante para que Messi se quede "Laporta tiene un pasado con messi y otros jugadores del club, pero sólo Leo sabe qué hará. Todos queremos que se quede. Para el club es muy bueno tener un presidente como él y poder trabajar para mejorar cosas para el futuro de este club".

Respecto a las posibilidades de remontar mañana el 1-4 en contra del partido de ida contra el PSG, el entrenador del Barça tiene fe "siempre salimos a ganar. Si tenemos efectividad nada es imposible" y añade "depende del principio del partido, si somos capaces de presionarles y pararles, será importante".

El técnico considera que lo importante será la sensación que deje el equipo al final "no me conformo con nada. Hay que salir fuertes en el partido, hacer nuestro juego, crear oportunidades. Creo que si jugamos el partido y al final tenemos la sensación de haber hecho lo máximo, será lo mejor. Si tenemos la sensación que no hemos hecho el máximo para ganar, es lo peor que nos puede pasar mañana".

Koeman remarca que la gesta es más complicada que la remontada de Copa "1-4 en contra es más complicado que contra Sevilla, pero nada es imposible". Y añade que será importante el papel de Messi "si pensamos en poder remontar, necesitamos a todos los jugadores a su mejor nivel. Si Leo es capaz de estar en su mejor nivel, es un jugador que puede decidir un partido. No es por ponerle presión porque también hay que tener suerte y efectividad".

Koeman amenta la mala suerte que ha tenido el equipo con las bajas y reconoce que se precipitaron con la reaparición de Araújo "creo que forzamos un poco su vuelta y volvió a tener molestias. No queremos forzar y si todo va bien puede ser que esté disponible para el lunes" y ha añadido que "siempre se habla de las bajas del contrario pero nosotros temos muchas más bajas que ellos".

No ha querido dar pistas sobre si se plantea cambiar de sistema ante las muchas bajas en defensa del equipo "tengo el once en mi cabeza, pero lo daremos mañana. Con estos 22 jugadores podemos jugar cualquier sistema".