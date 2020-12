Ronald Koeman: "Nosotros sólo podemos sacar el máximo rendimiento de Messi en los partidos"

El entrenador del Barça Ronald Koeman ha valorado las declaraciones de Messi en el programa 'Lo de Évole' y considera que no debe afectar a su rendimiento el hecho de no haber decidido su futuro todavía "no la he visto en directo, pero sí lo que ha salido en la prensa. Siempre he estado tranquilo, no influye que diga que esperará a final de temporada para decir si se queda o no".

El holandés se ha mostrado satisfecho con las palabras de Messi sobre su contratación este verano "agradezco que Messi diga que mi fichaje fue un acierto porque es un jugador muy importante en el club y en el mundo del fútbol. Yo intento sacar el equipo adelante, es un año de transición y Leo es una pieza muy importante para el equipo".

También se ha referido a las palabras del argentino sobre su deseo de volver a trabajar al Barça como director deportivo en un futuro "muy bien, es lo mejor para el Barça cuando deje de jugar que siga trabajando en el club, tiene una gran experiencia y puede ayudar mucho al resto. En qué posición no es mi decisión".

Koeman ha explicado por qué Messi ha alargado sus vacaciones en Argentina "Messi tenía problemas en su tobillo, no ha podido entrenar ni está en condiciones de jugar contra el Eibar, por eso le hemos dado dos días más". El técnico asegura que el capitán estará disponible para el siguiente partido el domingo contra el Huesca porque los médicos le han dicho que tras una semana sin jugar estará bien.

El técnico holandes asegura que Pedri no necesita una protección especial para enfrentarse a la presión que recibe con sólo 18 años "es un ejemplo de cómo debe comportarse alguien a su edad. Es un chico de una amilia humilde y sabe lo que tiene que hacer para mejorar y no pensar que todo está hecho. Tiene un gran futuro".

Koeman ha confirmado que el francés Dembélé estará mañana en la convocatoria para el partido contra el Eibar. El holandés ofrecerá la lista en la mañana del martes tras el entrenamiento de reactivación previsto para las 10.15 horas.

El entrenador también se ha referido a las posibles salidas de jugadores en el mercado de invierno explicando que trabaja con el secretario técnico Ramón Planes para estar preparados "tenemos que valorar si hay propuestas que nos gustan y lo primero será decírselo a los jugadores. Luego los jugadores deciden si quieren salir, si es bueno para los jóvenes tener más minutos. Nuestro trabajo es prepararnos y decir a los jugadores si van a tener pocos minutos". Aunque el Barça no tendrá nuevo presidente hasta el 24 de enero, Koeman espera tener tiempo suficiente para cerrar los movimientos de mercado "ojalá que una semana sea suficiente".