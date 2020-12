Ronald Koeman: "Messi ya no tendrá más partidos para descansar"

El entrenador del FC Barcelona Ronald Koeman no ha querido responder a las preguntas sobre las incorporaciones que necesita hacer el club en el mercado de fichajes ante la falta de efectivos en la plantilla "todavía hay que saber quién será el nuevo presidente. No quiero hablar de nombres".

Sobre la posibilidad de fichar a Memphis Depay se ha manifestado en la misma línea "no es justo para los jugadores que están trabajando, es una falta de respeto hablar de posiciones y nombres. Son decisiones que debemos tomar en enero".

Después de las elecciones del 24 de enero, quedarán unos días para afrontar los fichajes de Eric Garcia i Memphis Depay, que son los pretendidos por el Barça.

El técnico holandés ha vuelto a defender el rendimiento de Leo Messi después de la buena actuación contra Osasuna "Leo siempre es Leo. Tiene muchísima importancia para nuestro ataque. Si le llega el balón hay muchos movimientos y mucha calidad en sus pases. No puede marcar 30 goles cada temporada. Está trabajando bien, sigue siendo un jugador importantísimo y decisivo en nuestro ataque".

Koeman ha decidido dar descanso a Messi, Ter Stegen y Coutinho, que no viajarán a Hungría para el partido frente a Ferencváros. Ha explicado que el argentino ya no podrá volver a descansar hasta final de año teniendo en cuenta el calendario "entiendo que no es habitual, pero en el calendario de esta temporada había dos momentos para que descanse Leo Messi, Kiev y mañana, porque ya estamos clasificados. Influye dar oportunidades a otros jugadores y el partidos del sábado es muy importante en la Liga. A partir de mañana ya no hay más para descansar".

También se ha referido a la posibilidad que le retiren la tarjeta a Leo Messi "sabemos que hay una norma de la tarjeta amarilla, pero también sabemos que era su dedicatoria a Maradona al quitarse la camiseta. No es mi decisión, pero por mí sí que se la quitaría".

El técnico ha explicado que Samuel Umtiti se probará mañana en un partido de entrenamiento para los jugadores que no viajan a Hungría "con Umtiti tenemos mañana un partido con el Barça B para probar y ver cómo está. Araújo ha entrenado en parte con el grupo pero queremos que estar al cien por cien y no arriesgar. Puede ser el sábado, o contra la Juventus y si no ante el Levante, pero queremos gente que esté al cien por cien en la lista".

Koeman ha explicado que espera poder contar con Gerard Piqué en algún partido esta temporada "claro que hablo con Piqué porque está cada mañana para entrenar fuerza. No soy médico y no he influido para si se debe operar y también Gerard. Yo espero que sí podremos contar con él (esta temporada) en algunos partidos pero no sé en qué fecha, no hay que forzar".