Ronald Koeman: "El mejor resultado es que el equipo que va arriba pierda puntos"

Ronald Koeman ha ofrecido la rueda de prensa previa al partido contra Osasuna a dos días para las elecciones del domingo y se ha mostrado molesto con las preguntas sobre su futuro y la llegada de Xavi Hernández al banquillo azulgrana según quién gane esas votaciones "son cosas normales cuando hay elecciones. Hay gente interesada en poner nombres y crear polémica. A mí no me interesa, ni me molesta que salgan nombres como Xavi. Ya estoy harto de contestar este tipo de preguntas", le ha respondido a Víctor Navarro.

El técnico azulgrana no oculta que tiene ganas de acabar con la situación de provisionalidad en el club "claro que me gusta tener presidente, es importantísimo en el club más grande del mundo. Para saber las posibilidades para el futuro. Por fin".

Koeman ha reconocido que estará pendiente del derbi madrileño y, sin decirlo directamente, se entiende que prefiere una derrota del Atlético "primero es nuestro partido, hemos de ganar. Y después el mejor resultado es que el equipo que va arriba pierda puntos. Aunque si nosotros no ganamos, no nos interesaremos".

Koeman asegura que "la remontada contra el Sevilla nos ha dado mucha moral" y se ha mostrado orgulloso "la gente vuelve a estar con el equipo. Hemos trabajado mucho para tener este feeling con el público. En breve volverá la gente al estadio y es súper importante para nosotros".

Y ha añadido "sí estoy orgulloso del ambiente que hay en el equipo. Con los cambios que hemos hecho creo que cree en sí mismo. Cuando vi al equipo celebrando los goles y después del partido celebrando hasta los suplentes, es una señal que me ha gustado mucho. Lo importante es que un vestuario esté unido".

El técnico del Barça ha asegurado que puede seguir jugando con el mismo sistema a pesar de tener sólo tres centrales disponibles "se puede seguir con los tres centrales, no hay que obsesionarse con un sistema. Lo importante es la actitud de los jugadores. Hemos mejorado muchísimo sin balón, presionando y robando balones".