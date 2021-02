¿Por qué ha abandonado la rueda de prensa Ronald Koeman?

El entrenador del FC Barcelona ha protagonizado una imagen chocante en la rueda de prensa previa al partido contra el Sevilla. La comparecencia del holandés ha acabado de forma precipitada porque el técnico sangraba abundantemente por la nariz. Sólo se han podido completar nueve preguntas, en una situación que ya le ha pasado en otra ocasión. Desde el club no han ofrecido más explicaciones.

El periodista Javier Miguel ha explicado en su cuenta de twitter que Koeman toma anticoagulantes tras su problema de corazón y por eso sufre estos sangrados.

Koeman se ha referido al doble enfrentamiento contra el Sevilla en tan solo cinco días "son dos partidos diferentes, mañana Liga, miércoles Copa. Intentaremos ganar los dos, sabemos que el resultado de Copa es 2-0 en contra y mañana queremos seguir con nuestra racha, sumar puntos y presionar a los de arriba".

Preguntado por si esto supone más presión, Koeman considera que "no estoy de acuerdo, parece que sólo jugamos nosotros partidos importantes. Los equipos de arriba se enfrentan entre ellos y la presión es para todos los equipos. Ser jugador o entrenador del Barça siempre hay presión".

El entrenador del Barça no quiere excusas por el hecho de haber jugado entre semana "tienen un poco de ventaja porque no han jugado entre semana, pero estamos preparados".

Koeman no ha aclarado si Araújo, novedad en la convocatoria, será titular mañana en el Pizjuán "entra en la lista y todos los que entran tienen opciones de jugar. Decidimos el equipo mañana por la mañana, ya veréis si juega o no". Y ha añadido "Ronald ha hecho hasta hoy muy buena temporada, defensa joven que ha aprendido mucho y ha demostrado su calidad y su físico. Es importante tener gente fuerte y rápida, ya dije que debe mejorar su juego con balón. Aporta mucho defensivamente".

Sobre el llamamiento que hizo la semana pasado a los jugadores vetanos del vestuario asegura "los veteranos han intentado coger el control, pero no les podemos dejar solos. Messi lleva 17 o 18 goles. Los demás atacantes llevan juntos lo mismo. No hay que pedir siempre a los mayores, también a los demás. La responsabilidad se debe compartir".

Koeman ha explicado que no votará en las elecciones del 7 de marzo "yo no votaré porque creo que no tengo que votar. Yo tengo que esperar, saber y los socios decidirán. A partir de ahí, entro yo pero antes no".